Il qualunquismo sensazionalistico del giornalismo finanziario

Stavano soffrendo terribilmente da almeno due anni. I mercati finanziari salivano e loro non potevano utilizzare le prime pagine con il grido di battaglia più amato: “Bruciati miliardi…” Nel frattempo, cercavano di consolarsi e di instillare dubbi e paure negli investitori con l’altro classico immarcescibile: “Eeeeh, ma le borse sono ai massimi…” (quali?) Senza, peraltro, ottenere grandi soddisfazioni, visto i ripetuti record al rialzo della borsa più importante del mondo: 24 solo in questo ultimo 2024.

Poi, arrivarono le elezioni europee e quelli che, un tempo, sorridevano beffardi della situazione politica italiana, ora stanno causando instabilità sui mercati finanziari; così, ai qualunquisti in servizio permanente effettivo non è parso vero poter dare fiato alle trombe: Ebbene sì, lo hanno scritto di nuovo, in prima pagina, sul più importante quotidiano finanziario nazionale: “Bruciati 50 miliardi in cinque giorni!”

Detta così, fa particolarmente impressione su chi non ha un minimo di conoscenze e di pianificazione finanziaria; se è vero che negli ultimi cinque giorni si è verificata una normale presa di beneficio, neppure troppo violenta: È altrettanto vero che, nei tre anni precedenti, lo stesso settore ha raccolto risultati eccellenti, compresa la correzione ed i “50 miliardi persi negli ultimi cinque giorni”: Con i bancari italiani che hanno addirittura raddoppiato il capitale!

Ora ti chiedo: qual è il contrario di “bruciati”? Ebbene, non esiste il contrario di “bruciati”: un oggetto bruciato è perduto per sempre, non può più essere recuperato. Capisci quanto è psicologicamente devastante utilizzare questo aggettivo parlando di investimenti? A tal proposito, riporto una prima pagina dello stesso quotidiano (era il giorno del mio 50° compleanno) nella quale, per riparare in qualche modo ai consueti “bruciati miliardi” urlati nei giorni precedenti, se ne venne fuori con questa perla assoluta:

“RIENTRATI”. Da dove? Da Marte? Dalle vacanze? Dal materasso? Da sotto la mattonella? Ennesima dimostrazione che, molto spesso, chi dovrebbe spiegare ciò che succede sui mercati, senza inutili e gratuiti allarmismi, è proprio il principale responsabile di comportamenti sbagliati e nefasti per il patrimonio degli investitori. Perciò, lascia perdere i titoli spazzatura e niente paura; i tre fattori più importanti per i nostri risparmi continuano ad essere sempre gli stessi:

ORIZZONTE TEMPORALE

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

DIVERSIFICAZIONE DI PORTAFOGLIO

E i cinque giorni?

Meglio ascoltare il malinconico Michele Zarrillo: sono passati trent’anni da quel lontano 1994 ma, come vedi, non è cambiato assolutamente nulla né nel modo di informare né nella percezione dell’investitore. “Amore mio come faròòòòòò…”

https://tommasorinaldi.consulente.widiba.it/news/6291/il-qualunquismo-sensazionalistico-del-giornalismo-finanziario

di Tommaso Rinaldi