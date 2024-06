Foresta Umbra, 17 giugno 2024 – Un grave incidente ha bloccato la circolazione sulla strada Foresta Umbra-Monte Sant’Angelo. Lo si apprende da raccolta dati. Un camion si è ribaltato in una curva pericolosa, situata a circa 3-4 chilometri prima del bivio per San Giovanni-Monte Sant’Angelo, precisamente all’altezza di un pollaio. Le autorità locali sono intervenute prontamente, ma si prevede che ci vorranno diverse ore, se non di più, per liberare completamente la strada.

L’incidente è avvenuto in una delle curve più critiche della strada, notoriamente difficili da percorrere per i veicoli pesanti. Il camion, carico di merci non specificate, si è ribaltato improvvisamente, bloccando entrambe le corsie di marcia. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto ferito solo lievemente e non ci sono state altre vittime coinvolte.

Sul posto sono giunte rapidamente le squadre di soccorso e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza. Vigili del fuoco, personale sanitario e polizia stradale stanno collaborando per garantire la sicurezza e liberare la carreggiata. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma le prime ipotesi suggeriscono che una combinazione di velocità e condizioni stradali possa aver contribuito al ribaltamento del camion.