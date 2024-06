Inzago (Milano), bimba cade in piscina mentre è al parco acquatico: è in codice rosso

Una tragica emergenza si è verificata questa mattina al parco Aquaneva di Inzago, provincia di Milano, dove una bambina di undici anni è stata trovata priva di sensi in una delle piscine. La piccola, di origini senegalesi, è stata scoperta in arresto cardiocircolatorio ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato da MilanoToday, la chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 11 di stamattina. Il parco Aquaneva, rinomato nella Lombardia, è situato a circa 30 chilometri a est di Milano, precisamente in via Giuseppe Verdi a Inzago.

I soccorritori hanno prontamente estratto la bambina dalla piscina e hanno avviato le manovre di rianimazione sul posto. Grazie all’intervento immediato del personale del parco, la bambina è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva.

Circostanze e intervento dei soccorritori

La bambina si trovava al parco acquatico in gita con il centro estivo dell’oratorio di Caravaggio. Il primo a notare la situazione è stato il bagnino, che ha tempestivamente recuperato la piccola dalla vasca e ha avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per indagare sulle circostanze dell’incidente.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente: le ipotesi vanno da un improvviso malore a difficoltà nel nuotare. Le autorità stanno investigando per comprendere esattamente quanto accaduto.

Considerazioni finali

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha portato ad una rapida risposta dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La situazione rimane fluida mentre proseguono le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Fonte Today.it