"La roulette russa e i cinghiali". Ieri sfiorata ennesima tragedia sulla San Giovanni Rotondo - Manfredonia

Manfredonia. “Ieri sera verso le ore 22.30 per l’ennesima volta non è accaduto il peggio. Dopo il bivio delle Matine di San Giovanni a venire verso Manfredonia,

alcuni cinghiali (di cui due sono morti) hanno attraversato la strada urtando contro una macchina e coinvolgendone altre due. Ormai è diventato un problema del quale nessuno si assume realmente la volontà di risolvere.



Si legge l’ articolo, si difende il cinghiale, si attribuisce la colpa all’automobilista e tutto si rimanda al prossimo sfortunato di turno e se gli va bene, avrà la macchina rotta e tanto spavento. Anche se sono cacciatore, non tifo per la morte dell’ animale, ma prendo le difese dell’ essere umano, chiunque esso sia, che può incappare in questi episodi”.

Luigi Le Noci – Presidente Arci Caccia Manfredonia