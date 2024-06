Lorenzo Mantuano: "Criminalità organizzata, i cittadini devono essere la vera sentinella"

Manfredonia. Si è svolto a Manfredonia – presso l’Auditorium “C. Serricchio” – l’incontro con il procuratore aggiunto e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dottor Francesco Giannella, organizzato dal Rotary Club Manfredonia con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.

Lorenzo Mantuano, presidente Rotary club Manfredonia.

Mantuano: sulla criminalità organizzata, tenere sempre alta la guardia. I cittadini devono essere la vera sentinella.

“L’impegno del Rotary club di Manfredonia si perpetua ogni anno. Quest’anno è stato legato al tema della legalità che ha toccato, in primis, la violenza di genere con una serie di interventi che abbiamo fatto nelle scuole, in collaborazione con la Polizia di Stato. Oggi tocchiamo il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. L’impegno del Rotary è quello di tenere sempre alta la guardia. I cittadini devono essere la vera sentinella e quindi essere parte attiva in un momento di sensibilizzazione per comprendere quello che sta avvenendo. Poi tutti gli altri attori devono fare la loro parte.”

FOTOGALLERY