Moscone: "Se all’interno della popolazione non si forma il senso della legalità, non si cammina"

Manfredonia. Si è svolto a Manfredonia – presso l’Auditorium “C. Serricchio” – l’incontro con il procuratore aggiunto e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, dottor Francesco Giannella, organizzato dal Rotary Club Manfredonia con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.

Mons. Franco Moscone, Arcivescovo Diocesi Manfredonia-Vieste—San Giovanni Rotondo

“Di fronte agli episodi criminali, la Chiesa reagisce con i suoi metodi: ricordare il valore del Vangelo, il valore della legalità e della solidarietà. Se all’interno della popolazione non si forma il senso della solidarietà, del bene comune e della legalità non si cammina., non si costruisce una cultura autentica, non si costruisce una civiltà che possa avere futuro e non c’è spazio perché cresca la Chiesa.

Quindi la Chiesa ha il dovere di continuare sempre a seminare nei solchi dell’ambiente in cui è il Vangelo, che è contrario a qualsiasi forma di criminalità, a maggior ragione di quella organizzata.”

