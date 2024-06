Neo consigliere Giuseppe Marasco: "Partecipiamo tutti insieme al ballottaggio: vota e fai votare Ugo Galli come Sindaco"

Manfredonia. “Cari elettori di Manfredonia, il nostro diritto di voto è uno dei pilastri fondamentali della democrazia. È attraverso il voto che possiamo esprimere le nostre opinioni, speranze e aspettative per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio di Manfredonia. Ogni voto conta, ogni voce è importante. Al primo turno, la maggioranza dei cittadini di Manfredonia non è andata a votare. Capisco che ci possano essere state molte ragioni: disillusione, sfiducia o semplicemente impegni personali”. Inizia così il messaggio del neo eletto Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Marasco, di Palazzo San Domenico.

Marasco continua: “Tuttavia, ora siamo di fronte a un momento cruciale: il ballottaggio. Questa è un’opportunità unica per far sentire la vostra voce e per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per la rinascita di Manfredonia. Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Ogni singolo voto può fare la differenza. Il ballottaggio è la possibilità di correggere il tiro, di fare una scelta consapevole e informata. È il momento di prendere in mano il nostro destino e di influenzare in modo positivo la direzione che vogliamo intraprendere come comunità. Vi invito quindi a recarvi alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno, ed esercitare il vostro diritto di voto con responsabilità e determinazione. Partecipiamo tutti insieme a questo importante momento democratico: vota e fai votare Ugo Galli come Sindaco”.