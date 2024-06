Roma. Quattro sanseveresi nella top ten nazionale del “Cervellone Quiz Game”

Arianna de Angelis, Armando Recchiuto, Vincenzo Fabiano e il nostro giornalista Dante Scarlato sono sbarcati da vincitori a Civitavecchia, e dopo aver vinto la finale regionale disputata ad Orta Nova (FG) lo scorso 24 maggio, ottenendo il primo posto, ora si sono giocati il tutto per tutto nella finale nazionale del famoso quiz di intrattenimento, aggiudicandosi il sesto posto (€600) su 150 squadre (selezionate tra oltre 500mila giocatori in Italia) che si sono disputate il titolo a bordo della nave Grimaldi Cruise Roma.

«Siamo emozionantissimi» – commentano in quattro ragazzi – «abbiamo iniziato queste competizioni per divertimento, la costanza ci ha premiato nel tempo, regalandoci la finale nazionale e queste esperienze uniche. Ringraziamo tutti i nostri amici e il team de “Il Cervellone” di Foggia nella persona di Davide Brianza per aver sempre creduto i noi.»

Ci complimentiamo con questi ragazzi per aver rappresentato la nostra Città in un torneo fatto di rebus, domande di logica, attualità e scienze che gira ogni giorno i locali della Puglia, appassionando giovani e meno giovani per tener allenata la mente. Ancora complimenti!

la gazzetta di san severo