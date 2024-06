Notarangelo era il cognato di Andrea Quitadamo, collaboratore di giustizia assieme al fratello Antonio. Giannella, che a Manfredonia ha partecipato ad un evento per parlare di mafia organizzato dal Rotary club, ha sottolineato anche che «la cittadinanza deve essere attenta, non pessimista. Devo dire che il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni soprattutto dopo la strage di San Marco in Lamis (avvenuta nel 2017 in cui persero la vita quattro persone, tra cui i due agricoltori innocenti, i fratelli Luciani ndr) è enorme e i risultati si vedono. I processi ci sono, gli arresti tanti. Sono stati assicurati alla giustizia tantissimi componenti dei vari clan e poi il fatto che ci siano tanti nuovi collaboratori di giustizia testimonia il fatto che la pressione dello Stato sta avendo efficacia. I collaboratori di giustizia forniscono un grande contributo, ma è importante il contributo della cittadinanza».