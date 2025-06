Aumenti TARI a Manfredonia, proteste in città: “Così non si arriva a fine mese. Vedete che aumenti”

MANFREDONIA – Arrivano i bollettini della TARI 2025 e, con loro, anche la rabbia dei cittadini. I residenti di Manfredonia stanno ricevendo avvisi di pagamento con aumenti che sfiorano “anche gli 80 euro rispetto all’anno precedente”. Il caso più eclatante: una pensionata che percepisce poco più della minima si è vista recapitare “un avviso da 418 euro, a fronte dei 337 pagati nel 2024″.

“Un incremento di oltre il 24%” che ha immediatamente acceso le polemiche, soprattutto tra anziani, pensionati e famiglie a basso reddito.

LE VOCI: “VERGOGNA, NOI PAGHIAMO E I FURBI LA FANNO FRANCA”

“Sono aumenti che non stanno né in cielo né in terra”, racconta Maria, 74 anni, ex impiegata pubblica in pensione. “Lo Stato mi ha aumentato la pensione di 46 euro l’anno, e adesso ne devo sborsare quasi il doppio in più solo per la spazzatura. Una vergogna”.

Come lei, decine di anziani stanno protestando sui social e nelle associazioni locali, denunciando l’iniquità del sistema. “Paghiamo sempre noi, mentre c’è gente che non versa nulla e continua a vivere tranquillamente – scrive un utente – e la politica fa finta di non vedere”.

IL COMUNE: “AVVISI IN ARRIVO”. MA MANCA LA TRASPARENZA SUGLI AUMENTI

Sul sito del Comune si legge che “nei prossimi giorni inizierà la spedizione e/o consegna degli avvisi TARI per l’annualità 2025”. Nessuna informazione sui criteri adottati, né sulle eventuali fasce di agevolazione.

TARI: AUMENTI NON UNIFORMI, MA PROTESTE TRASVERSALI

Non tutti gli aumenti sono uguali, ma le lamentele arrivano da ogni parte della città. In alcuni casi, famiglie di tre persone si sono ritrovate con bollette maggiorate di 60-70 euro. Altri casi segnalano aumenti anche più significativi. “Ci hanno detto che è tutto regolare – denuncia un residente – ma se una pensionata paga quasi 420 euro di spazzatura, allora qualcosa non funziona”.

COSA CHIEDONO I CITTADINI: PROROGHE, CHIAREZZA E CONTROLLI

In mancanza di spiegazioni ufficiali, cresce la richiesta di:

Proroghe nei pagamenti , in attesa di verifiche;

Trasparenza sui parametri adottati per il calcolo;

Maggiore equità fiscale, con controlli più rigidi su chi evade.

IN SINTESI

Aumenti TARI 2025 tra 337 € e 418 € , +24% in media;

Proteste di anziani e famiglie , colpite da aumenti insostenibili;

Accuse agli evasori e a una politica “assente e silenziosa”;

Richieste di chiarezza, proroghe e giustizia fiscale.