BISCEGLIE – Una serata di festa si è trasformata in un dramma a Bisceglie, dove una giovane donna di 29 anni ha perso la vita in circostanze improvvise.

Rebecca Di Bisceglie, residente a Trani, era studentessa del corso serale presso l’Istituto professionale “Cosmai”.

La sera di giovedì, insieme ai compagni di classe, si trovava in una pizzeria della città per celebrare la fine dell’anno scolastico.

Intorno alle 21:30, mentre era seduta al tavolo, Rebecca ha improvvisamente accusato un malore.

I presenti hanno immediatamente chiamato il 118 e tentato di prestare i primi soccorsi.

Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, le condizioni della giovane si sono rivelate critiche.

Nonostante i tentativi di rianimazione, Rebecca non ce l’ha fatta: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso potrebbe essere stato un infarto fulminante.

Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le esatte cause di questa tragica morte.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità di Trani, suscitando grande dolore e commozione.

La scuola “Cosmai” ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Rebecca come una ragazza sorridente, innamorata della vita e molto legata ai suoi insegnanti e compagni.

Numerosi i messaggi di solidarietà e affetto sui social network, dove amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e parole di conforto.

La comunità si stringe intorno alla famiglia di Rebecca in questo momento di grande dolore, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulle cause di questa improvvisa perdita.

