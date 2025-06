Bari – Con la sentenza n. 121/2025 depositata il 20 maggio, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, ha dichiarato irregolare il conto giudiziale reso da Gestione Tributi S.p.A. in liquidazione, società affidataria della riscossione dei tributi locali minori del Comune di Monte Sant’Angelo per il periodo gennaio – settembre 2019. Tuttavia, non si ravvisa un danno erariale né è stata disposta condanna alla restituzione delle somme da parte del concessionario.

IL CASO

Il giudizio trae origine dalla mancata parificazione del conto giudiziale n. 18793, relativo al servizio di riscossione svolto dalla società su incarico del Comune, prorogato fino a settembre 2019. Il Collegio giudicante – presieduto dal dott. Alberto Mingarelli – ha esaminato il conto reso dalla società, rilevando criticità formali e sostanziali, in particolare la mancata chiusura in pareggio del rendiconto e una compensazione irregolare tra somme incassate e aggio spettante al concessionario.

LA QUESTIONE DELL’AGGIO

Il nodo centrale riguarda il trattenimento diretto dell’aggio da parte della società, che avrebbe dovuto versare integralmente le somme riscosse al Comune, come previsto dalla normativa vigente (R.D. 827/1924). Il concessionario ha invece compensato il proprio credito per aggio con le somme riscosse nel terzo trimestre, senza il necessario riversamento preventivo nelle casse comunali.

Secondo la Corte, pur se previsto nel contratto di servizio, tale meccanismo di compensazione è in contrasto con le normative sulla contabilità pubblica e con il principio di integrale riversamento del denaro pubblico. La giurisprudenza, richiamata anche nella motivazione della sentenza, esclude la legittimità di simili operazioni unilaterali da parte dei concessionari.

L’ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE

Ulteriore elemento di rilievo è stata l’assenza delle ricevute di riscossione, documentazione indispensabile per la verifica dell’effettiva corrispondenza tra importi riscossi e quanto rendicontato. Tali ricevute sarebbero state consegnate al nuovo concessionario (Publiservizi S.r.l.), che però non ne ha curato la trasmissione. Questa circostanza ha impedito una piena verifica del conto da parte della Corte.

LE DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ

La società Gestione Tributi ha depositato memoria difensiva, sostenendo la legittimità della compensazione sulla base del contratto sottoscritto e della normativa allora vigente, che prevedeva la possibilità per l’agente di trattenere l’aggio prima del riversamento. Ha inoltre attribuito a mero errore materiale la mancata inclusione nel conto delle somme riscosse a titolo di COSAP, versate direttamente in tesoreria comunale.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO

Nonostante le irregolarità formali riscontrate, il Collegio ha ritenuto che non sussistano i presupposti per una condanna economica, poiché le somme dovute a titolo di aggio risultano già corrisposte, sebbene con modalità non conformi.

“Non avrebbe senso condannare la società alla restituzione di quanto già compensato a titolo di aggio per poi riassegnarle quelle stesse somme con atto del Comune” – si legge nella motivazione.

IL MONITO FINALE

La Corte ha ribadito l’obbligo per gli enti locali di curare diligentemente la documentazione di supporto ai conti giudiziali, affinché siano possibili verifiche puntuali da parte degli organi di controllo. È stato altresì raccomandato di non prevedere nei contratti modalità di compensazione automatica, ritenute sistematicamente illegittime.