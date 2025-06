Roma, 17 giugno 2025. Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti di Borgia Giosafatte, originario di Manfredonia (nato il 1° febbraio 1961), precedentemente condannato per furto aggravato. La decisione arriva a seguito del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, che ha contestato la procedibilità d’ufficio del reato, ritenuta illegittima in assenza della necessaria querela di parte.

I fatti e le decisioni dei giudici di merito

Il procedimento aveva preso avvio con una condanna inflitta dal Tribunale di Foggia, in data 24 dicembre 2021, a carico del sig. Borgia, ritenuto colpevole di essersi illecitamente appropriato di una significativa quantità di gas, sottratta all’ente erogatore e utilizzata per alimentare il forno della sua attività commerciale. Il reato veniva qualificato come furto aggravato per violenza sulle cose, ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 25 marzo 2024, aveva confermato la condanna, rigettando la richiesta – formulata congiuntamente dalla difesa e dall’accusa – di proscioglimento dell’imputato per difetto di querela, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia. I giudici avevano ritenuto che il reato fosse comunque procedibile d’ufficio, in quanto si configurava la contestazione in fatto dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., relativa alla destinazione del bene sottratto a pubblico servizio.

Il ricorso e la pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal difensore di fiducia del sig. Borgia, evidenziando plurimi vizi nella decisione della Corte territoriale.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), il furto – anche se aggravato – è divenuto procedibile a querela, salvo alcuni specifici casi (tra cui la sussistenza di aggravanti particolari come la destinazione del bene a pubblico servizio). Tale modifica si applica anche ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022, termine dal quale decorre il periodo di tre mesi per la presentazione della querela, qualora la persona offesa avesse già avuto notizia del fatto.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che né la contestazione formale, né una contestazione implicita o desumibile “in fatto”, potessero legittimare il riconoscimento dell’aggravante del pubblico servizio. L’imputazione, infatti, si limitava a indicare la sottrazione di gas, senza alcun riferimento alla sua eventuale destinazione ad un servizio di interesse collettivo.

In secondo luogo, la Corte ha osservato che l’aggravante in questione non era stata riconosciuta in primo grado dal Tribunale, e che su tale punto la sentenza non era stata impugnata dal pubblico ministero. In assenza di appello del PM, si è formato pertanto un giudicato interno sul mancato riconoscimento dell’aggravante, che precludeva alla Corte d’Appello la possibilità di rivalutare tale profilo.

Di conseguenza, in assenza di querela della persona offesa e mancando un titolo che giustificasse la procedibilità d’ufficio, l’azione penale non poteva essere proseguita.