Roma, 2025 – Con sentenza definitiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Mario Mancino, originario di Cerignola (FG), avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro del 22 gennaio 2024. L’uomo aveva chiesto un risarcimento per ingiusta detenzione patita in regime di custodia cautelare per 455 giorni, a seguito di un fermo eseguito nell’ambito di un’indagine per rapina aggravata, da cui era poi stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”.

La vicenda giudiziaria

Mancino era stato sottoposto a fermo su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro il 17 aprile 2018, provvedimento successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Foggia e rinnovato dal GIP del Tribunale di Catanzaro. Dopo il processo dinanzi al GUP, veniva assolto con sentenza irrevocabile il 26 maggio 2020.

A seguito dell’assoluzione, il difensore di fiducia ha promosso istanza di equa riparazione ai sensi dell’art. 314 c.p.p., respinta dalla Corte d’Appello di Catanzaro per comportamento gravemente colposo dell’interessato.

Le censure difensive

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che i giudici della riparazione avessero erroneamente attribuito rilevanza a condotte già escluse dalla sentenza assolutoria. In particolare, si è fatto riferimento:

alle intercettazioni tra Mancino e il padre riguardanti un bonifico per un soggiorno a Ischia, ritenuto sospetto dagli inquirenti ma, secondo la difesa, chiaramente giustificato;

al ritrovamento, presso l’abitazione dei genitori, di un’arma, una radio scanner e sostanza stupefacente, che – a detta del ricorrente – nulla avevano a che vedere con i reati contestati.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di autosufficienza, osservando che:

Il giudice della riparazione, pur utilizzando in parte il materiale probatorio del giudizio penale, opera una valutazione autonoma finalizzata ad accertare l’eventuale concorso doloso o gravemente colposo del soggetto nella determinazione della detenzione. Nel caso in esame, sono stati valorizzati plurimi indizi di colpevolezza apparente: disponibilità di denaro non giustificata immediatamente dopo una rapina;

ritrovamento di un’arma da fuoco con caricatore ;

conversazioni intercettate che evidenziano uno stato di preoccupazione per l’esito delle indagini e legami con soggetti appartenenti a circuiti criminali organizzati. Non è emersa, dagli atti allegati al ricorso, alcuna smentita espressa di tali circostanze nella sentenza assolutoria. Le doglianze difensive sono dunque risultate generiche e prive di riscontro concreto.

Rilievi deontologici e professionali

La vicenda offre l’occasione per ribadire l’importanza, in sede di richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, del rigoroso rispetto del principio di autosufficienza del ricorso e della coerenza tra le valutazioni del giudice penale e quelle del giudice della riparazione, i cui ambiti restano giuridicamente distinti. Il difensore ha l’onere di documentare puntualmente le eventuali divergenze interpretative e la mancanza di incidenza causale della condotta dell’assistito sulla misura cautelare disposta.

Le conseguenze

In ragione dell’inammissibilità, la Corte ha condannato Mancino al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.