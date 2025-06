Bocche cucite in Consiglio, l’assessore al Legale e Contenzioso Giulio de Santis riceverà la sentenza soltanto nel pomeriggio.” Lo riporta l’immediato.net.

M5S: “La sentenza su AMICA è un monito. Il passato insegni, per non ripetere gli stessi errori”

“Il MoVimento 5 Stelle accoglie con grande attenzione la sentenza del Tribunale di Bari sul caso AMICA S.p.A., che ha accertato responsabilità plurime, gravi e reiterate da parte di amministratori, dirigenti e dello stesso Comune di Foggia, socio unico della società. Una gestione passata opaca, disastrosa e non conforme alla legge che ha condotto un’azienda pubblica al fallimento, causando danni profondi al patrimonio collettivo e alla fiducia dei cittadini.

Per troppo tempo la politica ha agito in spregio a trasparenza, competenza e legalità, utilizzando società pubbliche come strumenti di gestione clientelare, piuttosto che come veicoli di efficienza e servizi per i cittadini. Oggi quella stagione viene messa sotto processo dalla giustizia, ma deve esserlo anche dalla coscienza collettiva.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre denunciato le storture del sistema degli affidamenti diretti e della mancanza di controlli effettivi, così come l’uso distorto del potere pubblico. In questa vicenda avevamo suggerito per tempo una transazione meno dolorosa per le casse comunali, in grado di tutelare l’interesse pubblico evitando un epilogo così impattante. Ma ogni tentativo, di questo come altri, è rimasto inascoltato.

Ora più che mai serve un cambio di paradigma: servono regole certe, manager competenti, controlli indipendenti e una visione che metta al centro l’interesse pubblico, non il tornaconto di pochi.

Il passato deve insegnarci a costruire un futuro diverso. Chi ha sbagliato dovrà rispondere nelle sedi opportune, ma la politica ha il dovere di vigilare, correggere e prevenire. Perché ciò che è accaduto ad AMICA non si ripeta mai più”.