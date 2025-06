FOGGIA – Il reparto di Cardiologia del Policlinico Riuniti di Foggia si trova in una situazione sempre più critica. A lanciare l’allarme sono gli stessi professionisti sanitari infermieri: carichi di lavoro insostenibili, turni massacranti e responsabilità sempre maggiori stanno spingendo molti infermieri a fare una scelta drastica — lasciare il reparto e cercare condizioni migliori altrove.

Negli ultimi due anni, ben dieci infermieri hanno rassegnato le dimissioni. Un numero che preoccupa e che riflette un malessere profondo: «La pressione è costante, le risorse umane sono poche rispetto al numero di pazienti e le responsabilità cliniche aumentano ogni giorno», raccontano gli infermieri ormai esausti.

Molti di questi professionisti si sono spostati verso altre strutture sanitarie, anche dando le dimissioni, pur di allontanarsi da un contesto percepito come insostenibile. Un fenomeno che rischia di compromettere ulteriormente la qualità dell’assistenza e di mettere a dura prova chi è rimasto in servizio.

Nessun sindacato è intervenuto, gli infermieri al collasso chiedono un intervento immediato: «Non si può più far finta di niente. Servono assunzioni, un riequilibrio dei carichi di lavoro e il riconoscimento delle competenze specifiche di chi lavora in reparti ad alta intensità come la Cardiologia del Policlinico Riuniti di Foggia». «Siamo ad un totale di 54 posti letto, quando esplicitamente il Policlinico Riuniti di Foggia dichiarava 36 posti letto di Cardiologia (16+20) e 8 di Utic su disposizioni della Regione Puglia».

Nel frattempo, il clima tra gli operatori resta teso e cresce la paura che la fuga di personale possa continuare, lasciando scoperti turni e compromettendo la tenuta del servizio.