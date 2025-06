Sale la tensione attorno al futuro del Manfredonia Calcio. La Gradinata Est rompe il silenzio e accusa frontalmente il presidente Gianni Rotice.

Un urlo chiaro e forte si leva dallo spicchio più caldo del tifo manfredoniano: “Rotice vattene!”. A firmarlo è la Gradinata Est, cuore pulsante del tifo biancoceleste, che nelle ultime ore ha diffuso una dura nota contro l’attuale proprietà del Manfredonia Calcio.

Il comunicato arriva in un momento critico per il club: l’iscrizione al prossimo campionato è imminente, ma il futuro appare più incerto che mai. La società è ufficialmente in vendita, e lo stesso patron Rotice ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di non investire ulteriormente nel calcio locale. Eppure, la cessione sembra essere tutt’altro che semplice.

Prezzo troppo alto, debiti troppo gravi

Secondo quanto dichiarato dagli ultras, ci sarebbe stato un potenziale acquirente interessato, con trattative avviate dapprima per via telefonica, poi tramite posta certificata. Tuttavia, la richiesta economica avanzata da Rotice sarebbe stata giudicata “altissima e priva di logica”, soprattutto alla luce della situazione debitoria della società e del canone “spropositato” richiesto per l’utilizzo dello stadio Miramare.

“Il Manfredonia non si svende”, ha più volte affermato il patron. Ma la Gradinata Est ribatte con fermezza: “Qualcuno dovrebbe spiegare pubblicamente il motivo di una richiesta così esosa. Non si può definire ‘impostori’ i tifosi che chiedono trasparenza e rispetto”.

Liberatorie e vertenze: silenzio assordante

Altro punto critico riguarda la documentazione necessaria per procedere all’iscrizione al prossimo campionato. I tifosi chiedono chiarezza sul pagamento delle spettanze ai calciatori della scorsa stagione e sulle eventuali vertenze aperte da ex tesserati. Dubbi che gettano ombre sulla definizione di “società sana” utilizzata più volte dalla proprietà.

La “sceneggiata” col Sindaco

Non mancano critiche anche sul fronte istituzionale. Secondo la tifoseria, il presidente avrebbe recentemente incontrato il Sindaco per manifestare la volontà di vendere la società, ma senza seguire le corrette procedure: “Si coinvolge il primo cittadino solo in caso di cessione del titolo sportivo all’amministrazione comunale. Questa, ancora una volta, è stata l’ennesima pagliacciata”.

Il grido del tifo: basta bugie

Il tono della Gradinata Est è netto: “Chiediamo di accettare l’offerta ricevuta e con quei soldi saldare i debiti, per garantire un futuro al Manfredonia Calcio. Basta favole e menzogne. Il tempo è scaduto”.

Il messaggio finale è un invito a riflettere, rivolto all’intera comunità sportiva. I tifosi rivendicano la loro coerenza e smentiscono ogni strumentalizzazione politica o esterna. Per oggi era stata proposta una riunione tecnica alla presenza del Sindaco, ma dalla società – si legge nel comunicato – “nessuna risposta”.

La conclusione è inequivocabile: “La nostra posizione non cambia. Ora più che mai: Rotice vattene”.