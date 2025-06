A poche ore dalla prima prova scritta dell’esame di Maturità 2025, l’ormai tradizionale toto-tracce accende l’attesa tra i maturandi italiani. Secondo l’ultima rilevazione di Skuola.net, condotta a ridosso della prova del 19 giugno, gli studenti sembrano avere le idee chiare su chi e cosa aspettarsi. In cima alle preferenze, spiccano due “campioni” ormai consolidati: Gabriele D’Annunzio per l’analisi del testo e l’Intelligenza Artificiale per l’attualità.

L’irresistibile (ma spesso illusoria) ascesa del Vate

Il poeta di Pescara si conferma il nome più gettonato per la tipologia A, scelta da quasi la metà degli studenti. Con la sua figura controversa e la ricchezza stilistica delle sue opere, D’Annunzio esercita un fascino duraturo sugli studenti, anche se finora è stato spesso “snobbato” dal Ministero per la traccia principale, comparendo al massimo nelle prove suppletive. Quest’anno, però, molti sperano in una svolta, anche grazie alla tendenza recente dell’attuale ministro dell’Istruzione a scegliere autori classici ma scolasticamente rilevanti.

Italo Svevo e Calvino: due outsider sempre più probabili

Se il Vate rappresenta il grande favorito, non mancano le alternative solide. Italo Svevo, con La coscienza di Zeno, è tra gli autori più rappresentativi del Novecento letterario e viene indicato come possibile protagonista della prima prova. In crescita anche le quotazioni di Italo Calvino, grazie anche al quarantennale dalla sua morte, un anniversario importante che lo riporta sotto i riflettori. Altri nomi gettonati includono Eugenio Montale, Ungaretti e Pascoli, anche se questi ultimi due sono stati già proposti di recente e quindi meno probabili, secondo la “tradizione non scritta” del Ministero.

Attualità: l’IA guida ma emergono nuove urgenze

Sul fronte delle tracce di attualità (tipologia C), l’Intelligenza Artificiale mantiene la leadership. La sua crescente influenza nella società, nella scuola e nel lavoro la rende un tema quasi inevitabile. Tuttavia, un nuovo tema si sta imponendo con forza: la violenza di genere, purtroppo spinta dai recenti fatti di cronaca. Si tratta di un argomento forte, sentito dai ragazzi e di indubbia rilevanza sociale.

Ricorrenze e anniversari: l’ottantesimo della fine della Seconda Guerra Mondiale

Le ricorrenze storiche rappresentano sempre un’ottima sponda per la tipologia B (testo argomentativo). Quest’anno, gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla morte di Hitler e Mussolini offrono spunti per una riflessione più ampia sui totalitarismi e le dinamiche di potere, anche alla luce dei conflitti attuali. Molto gettonato anche il tema della Liberazione d’Italia, a sua volta all’ottantesimo anniversario. Non mancano le ipotesi su altri eventi storici rilevanti come i 40 anni dal trattato di Schengen, i 75 dalla dichiarazione di Schuman o i 5 anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19.

L’Europa e la pace: temi di ieri, domande di oggi

L’Europa, pur non essendo tra i temi in cima alla classifica, resta una presenza costante nella Maturità. Le statistiche mostrano che viene proposta in quasi una prova su due, e il 2025 potrebbe non fare eccezione. La combinazione di anniversari europei e contesto geopolitico incerto potrebbe riportarla tra i banchi d’esame. Allo stesso modo, tematiche ampie ma profondamente attuali come la pace, la memoria storica e il futuro solleticano la curiosità e l’impegno riflessivo degli studenti.

