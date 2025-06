San Giovanni Rotondo, Microdisegno guida la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia

Microdisegno, azienda leader a livello nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione con sede anche a San Giovanni Rotondo (Foggia), è alla guida del raggruppamento che si è aggiudicato il prestigioso appalto per la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio del Comune di Milano.

Al centro del progetto c’è InPratica, il servizio esclusivo sviluppato da Microdisegno: una piattaforma digitale avanzata, sicura e certificata che consentirà la trasformazione di oltre 1.400.000 fascicoli cartacei in un database digitale unico, consultabile online in modo autonomo, trasparente e veloce. Una rivoluzione digitale che ridurrà drasticamente i tempi di attesa, i costi di gestione e l’impatto ambientale.

Il progetto rappresenta il più grande intervento di digitalizzazione mai realizzato in Italia per un ufficio tecnico comunale, con una media prevista di gestione di oltre 12.000 istanze di accesso all’anno. InPratica garantisce inoltre tracciabilità, sicurezza e valore legale dei documenti digitalizzati, grazie a un’infrastruttura conforme agli standard internazionali di sicurezza e certificata AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Un traguardo strategico per la Pubblica Amministrazione milanese e una sfida tecnologica e organizzativa per la società Microdisegno, azienda capofila della cordata di imprese che, insieme a Coopservice e Maggioli, prevede oltre 40 nuove assunzioni tra tecnici, archivisti e specialisti informatici, e si basa su un modello integrato che coniuga efficienza digitale e sostenibilità. Le fasi di raccolta e stoccaggio dei documenti cartacei sono infatti supportate da una logistica a basso impatto ambientale.

“Questo incarico rappresenta un passaggio cruciale nella nostra missione – dichiara Alberto Noro, Amministratore di Microdisegno – accompagnare la Pubblica Amministrazione nel futuro digitale, semplificando i servizi e rendendoli accessibili a tutti. InPratica non è solo una piattaforma, è uno strumento concreto di innovazione amministrativa e rigenerazione urbana”.

“InPratica è un prodotto unico nel suo genere, già adottato da oltre 120 comuni italiani – sottolinea Aristide Noro, Presidente di Microdisegno -. Dal suo debutto nel 2020 con il Comune di Reggio Emilia, la piattaforma è cresciuta continuamente, evolvendosi in base alle esigenze specifiche dei singoli enti locali”.

Il completamento della digitalizzazione è previsto in circa sei anni, ma già oggi è possibile accedere alla piattaforma InPratica direttamente dal sito del Comune di Milano. I cittadini e i professionisti possono quindi cercare ed inoltrare la richiesta online ed ottenere la pratica edilizia digitale senza doversi recare presso gli uffici comunali.

L’intero progetto è realizzato in regime di concessione: i costi sono coperti esclusivamente dal pagamento degli utenti che richiedono l’accesso alle pratiche edilizie. Le tariffe restano invariate rispetto al passato, garantendo così un servizio innovativo e digitale senza oneri aggiuntivi né per l’Amministrazione né per i cittadini.