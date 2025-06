Sospiri e preghiere, diocesi organizza aperitivo per maturandi

ANSA. Un pezzo di focaccia e un segno di croce.

Un sospiro per allentare la tensione e un dolce che del fiato tirato su in segno di impazienza porta il nome.

A Bisceglie, nella chiesa dedicata a San Pietro è in corso un aperitivo speciale che intreccia le ansie dei maturandi alle preghiere. A pensarlo, è stato l’ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Trani – Barletta – Bisceglie che così vuole essere vicino a chi deve affrontare l’esame di Stato.

“Per questi ragazzi che abbiamo visto crescere è un momento di passaggio di vita: l’esame di maturità segna l’ingresso nell’età adulta e vogliamo confortarli”, spiega don Gaetano Corvasce che ha allestito il buffet a base di focaccia pugliese, tramezzini, dolci fatti in casa senza far mancare il sospiro di Bisceglie. “Sono qui perché volevo un po’ di libertà, volevo ossigenare la mente e fare una preghiera con gli amici di sempre prima di immergermi completamente nei libri”, dice Adriano a poche ore dalla prova di italiano. Con lui ci sono altri liceali e alunni e alunne degli istituti tecnici della città. “Il consiglio che voglio dare loro? È affidarsi a Gesù, parlargli come si fa con un amico: a cuore aperto”, suggerisce don Gaetano che ha voluto un buffet alcol free. “È un momento educativo anche questo”, dichiara. L’aperitivo terminerà a breve perché “non deve mai mancare il rispetto per gli altri e per chi vive attorno alla parrocchia. Così diamo la possibilità ai ragazzi di divertirsi e ai residenti di godersi il riposo di fine giornata”, conclude.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA