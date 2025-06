LECCE – Una drammatica vicenda di cronaca si è consumata questa mattina a Racale, in provincia di Lecce. Intorno alle 14:30, un uomo di 21 anni ha ucciso la propria madre, Teresa Sommario, 53 anni, con colpi di accetta, e poi si è dato alla fuga.

L’omicidio si sarebbe verificato durante un violento litigio all’interno dell’abitazione di via Toscana 4.

La vittima, ex moglie dell’attuale assessore ai Lavori pubblici del Comune di Racale, viveva con il figlio Filippo Manni e due gemelli appena maggiorenni.

A scoprire il corpo senza vita della donna è stato uno dei fratelli minori, che sentendo il trambusto provenire dal piano superiore è sceso e ha trovato la madre riversa sul pavimento. Immediatamente ha chiamato i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’arma del delitto sarebbe un’accetta appartenuta ai membri dello scoutismo, in quanto lo stesso Filippo Manni era stato uno scout e utilizzava quell’attrezzo nelle missioni.

La dinamica esatta dell’aggressione non è ancora del tutto chiarita, ma sembra che il litigio abbia avuto una forte escalation prima dell’omicidio.

Dopo aver commesso il gesto atroce, il giovane si è allontanato dall’abitazione a piedi.

I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo mentre percorreva la strada verso Torre Suda. Il ragazzo è stato fermato e portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Racale, Antonio Salsetti, ha espresso sgomento per quanto accaduto: “Non riesco a spiegarmi cosa possa essere successo. Ho incontrato Filippo ieri sera: era tornato da Roma dove frequenta l’università e voleva partecipare alla festa patronale di San Sebastiano che si è celebrata sabato scorso.”

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le motivazioni dietro questo terribile gesto. La comunità di Racale si stringe intorno alla famiglia Sommario in questo momento di grande dolore.

Lo riporta l’agenzia Ansa.