Trani, magia all’alba con la grande musica: il 21 giugno torna “Cattedrale all’Alba”

La luce del giorno che sorge sul mare, la bellezza eterna di Piazza Duomo, la potenza evocativa della musica sinfonica: sono questi gli elementi che daranno vita a una nuova, attesissima edizione di Cattedrale all’Alba, l’evento che sabato 21 giugno 2025, a partire dalle ore 4:15 del mattino, trasformerà Trani in un palcoscenico a cielo aperto, dove la cultura incontra la natura in uno dei momenti più suggestivi dell’anno.

Organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia, l’iniziativa, giunta ormai alla sua terza edizione, si conferma tra gli appuntamenti più emozionanti dell’estate pugliese. Un’esperienza unica che unisce la solennità della grande musica alla spiritualità dell’aurora, il tutto incorniciato dalla maestosa presenza della Cattedrale di Trani, uno dei simboli più iconici del patrimonio artistico e religioso del Sud Italia.

L’alba del 21 giugno – giorno del solstizio d’estate – sarà così celebrata attraverso un concerto sinfonico dal forte impatto emotivo, diretto dal M° Benedetto Grillo, giovane direttore pugliese tra i più promettenti della scena nazionale, che guiderà l’Orchestra Federiciana in un programma pensato per esaltare la bellezza del contesto e toccare le corde più profonde dell’animo umano.

La direzione artistica dell’evento è firmata dal soprano Sara Allegretta, docente di Conservatorio e da anni protagonista della diffusione culturale nel Mezzogiorno, che ha saputo coniugare raffinatezza musicale e accessibilità, facendo di Cattedrale all’Alba un punto di riferimento per gli amanti della musica e per i visitatori in cerca di emozioni autentiche.

Una conferenza per svelare novità e prestigiose collaborazioni

La presentazione ufficiale del concerto si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Trani, alla presenza delle autorità cittadine, dei protagonisti artistici e del Presidente della Fondazione, il Gen. Pasquale Preziosa.

Durante la conferenza sarà annunciata una notizia che segna una svolta storica per la Fondazione e per l’intero panorama musicale meridionale: il M° Riccardo Muti, figura di riferimento assoluto nel mondo della musica classica internazionale, ha accettato di assumere il ruolo di Presidente Onorario della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia.

Un riconoscimento di altissimo profilo che premia il valore culturale e formativo del progetto avviato dalla Fondazione, da sempre impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti del Sud e nella diffusione della cultura sinfonica anche nei territori più periferici.

“Avere il sostegno del Maestro Muti è per noi motivo di orgoglio e di responsabilità – ha dichiarato il Gen. Preziosa –. La sua adesione rappresenta un gesto di straordinaria sensibilità e un incoraggiamento forte a proseguire il nostro impegno con ancora maggiore determinazione. Crediamo profondamente nel potere educativo e sociale della musica, e sapere di avere accanto una figura così autorevole ci spinge a guardare al futuro con entusiasmo e ambizione”.

Una notte che diventa memoria collettiva

Cattedrale all’Alba non è solo un concerto, ma un’esperienza multisensoriale, capace di fondere silenzio e armonia, sacralità e paesaggio. Ogni anno, centinaia di persone si ritrovano prima dell’alba per vivere insieme un rito laico che celebra la bellezza, la condivisione e la rinascita, in un luogo che già di per sé è simbolo di eternità e orizzonte.

Anche per questa edizione, l’attesa è altissima: i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket e, come avvenuto nelle precedenti edizioni, si prevede il tutto esaurito. Si consiglia dunque al pubblico interessato di acquistare con anticipo, per non perdere l’occasione di partecipare a uno degli eventi più poetici e intensi dell’anno.

Informazioni e contatti

Per aggiornamenti, approfondimenti e dettagli sul programma:

📧 info@orchestrafedericiana.it

🌐 www.orchestrafedericiana.it

📱 @orchestrafedericiana su Facebook e Instagram

Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia