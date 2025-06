Via San Giovanni Bosco – Viale Miramare: spazio pubblico o uso improprio? Il Comune accerti e intervenga

MANFREDONIA – Si riaccendono i riflettori su un’area di passaggio tra via San Giovanni Bosco e viale Miramare, oggetto di discussione tra cittadini e istituzioni. Lo spazio in questione, storicamente utilizzato come collegamento pedonale verso il mare e lo stadio “Miramare”, è oggi interdetto anche perché occupato da materiali e cancelli riconducibili, secondo quanto riportato da alcuni residenti, alla società sportiva Manfredonia Calcio o ad altri soggetti legati alla gestione passata dell’impianto sportivo.

“Durante i periodi in cui lo stadio era affidato direttamente al Comune, tale area veniva regolarmente liberata e bonificata, garantendo l’accesso e la fruibilità del passaggio pubblico”, dice un lettore a StatoQuotidiano.it. Oggi, invece, la situazione appare differente: cancelli e recinzioni sono utilizzati per delimitare le zone di transito, restringendo così uno spazio che potrebbe avere una rilevanza strategica anche per la mobilità cittadina e l’accesso al litorale.

Sorge quindi una domanda legittima: quella è ancora un’area pubblica o risulta attualmente occupata senza titolo? Se si tratta di suolo pubblico, sarà compito del Comune accertare chi abbia installato le recinzioni e avviare gli eventuali procedimenti per la rimozione del materiale, il ripristino dello stato dei luoghi e – se necessario – l’applicazione delle relative sanzioni o canoni di occupazione.

I cittadini, intanto, chiedono chiarezza e interventi rapidi.

FOTOGALLERY