L’estate è il momento perfetto per esplorare l’Italia: giornate lunghe, cieli limpidi e la possibilità di perdersi tra capolavori artistici e paesaggi naturali mozzafiato. Il Bel Paese offre itinerari per tutti i gusti, dalle iconiche città d’arte alle gemme meno conosciute, che in questa stagione risplendono di una luce particolare. Ecco un percorso ideale per chi vuole vivere un’estate italiana all’insegna della bellezza e della varietà.

Firenze e le meraviglie del Rinascimento

Non si può parlare di città d’arte italiane senza iniziare da Firenze. Capitale indiscussa del Rinascimento, questa città è un museo a cielo aperto. Camminare per il centro storico significa imbattersi continuamente in capolavori: dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la celebre Cupola del Brunelleschi, al Ponte Vecchio che abbraccia l’Arno con le sue botteghe orafe. Gli Uffizi, con le opere di Botticelli, Leonardo e Michelangelo, richiedono almeno mezza giornata, mentre una passeggiata al tramonto verso Piazzale Michelangelo regala una delle viste più romantiche d’Italia.

Durante l’estate, Firenze si anima di eventi culturali e spettacoli all’aperto, che permettono di godere dell’arte anche fuori dai musei. Tra un gelato artigianale e una cena tipica in una trattoria dell’Oltrarno, Firenze si conferma una tappa irrinunciabile per ogni viaggiatore.

Venezia, tra acqua e magia

Se Firenze è la culla del Rinascimento, Venezia è il sogno sospeso sull’acqua. Anche in estate, quando i flussi turistici aumentano, la città mantiene un fascino unico. Le calli silenziose, i canali percorsi dai gondolieri e la maestosità di Piazza San Marco con la sua Basilica dorata e il Palazzo Ducale continuano a incantare ogni visitatore.

Ma Venezia non è solo la città storica: in estate, le isole della laguna come Burano, con le sue case colorate, o Torcello, con la sua atmosfera antica e rarefatta, offrono un’alternativa più rilassata e altrettanto suggestiva. Per chi cerca anche il mare, il Lido di Venezia offre spiagge sabbiose e stabilimenti balneari con vista sulla laguna.

Roma: la città eterna sotto il sole

A Roma, ogni pietra racconta una storia millenaria. In estate, la luce esalta ancora di più il fascino dei Fori Imperiali, del Colosseo e della Fontana di Trevi. Anche se il caldo può essere intenso, la città offre tanti modi per esplorarla al meglio: visite serali ai musei, tour notturni nei siti archeologici, e le tante fontane sparse ovunque, perfette per una sosta rinfrescante.

Ma Roma d’estate non è solo storia. Le serate sul Tevere, con mercatini, ristoranti e concerti, trasformano il lungofiume in un luogo di incontro vivace e dinamico. Da non perdere anche una passeggiata nel quartiere di Trastevere o una giornata nei giardini di Villa Borghese.

Lecce e il barocco salentino

Spostandosi verso sud, Lecce è una perla artistica spesso sottovalutata. Il suo barocco ricco e dorato, scolpito nella tenera pietra leccese, la rende una delle città più affascinanti del Sud Italia. Passeggiare tra le strade del centro storico è un’esperienza sensoriale: le chiese, i palazzi, le piazze si aprono come scenografie teatrali sotto il sole cocente della Puglia.

A pochi chilometri da Lecce, il mare del Salento offre spiagge caraibiche e acque cristalline. Luoghi come Porto Cesareo, Torre Lapillo e Punta Prosciutto sono perfetti per alternare cultura e relax. La sera, sagre e feste popolari animano i piccoli paesi dell’entroterra, con musica, danze e cucina tradizionale.

Bolzano: arte e natura tra le Dolomiti

Per chi desidera fuggire dal caldo estivo e cerca un’alternativa montana, Bolzano rappresenta un perfetto connubio tra cultura e natura. Questa città dell’Alto Adige unisce il fascino mitteleuropeo a una vivacissima scena culturale. Il centro storico, con i suoi portici, le piazze e il Duomo gotico, è ideale per una passeggiata rilassante, magari con una sosta in una pasticceria per gustare uno strudel o una fetta di Sacher.

Dalla città si possono facilmente raggiungere le Dolomiti, patrimonio UNESCO, con le loro vette maestose, i laghi alpini e i sentieri perfettamente segnalati. In estate, queste montagne offrono escursioni panoramiche e aria pura, lontano dalla confusione delle località balneari.

Civita di Bagnoregio: la città che muore, ma vive d’estate

Tra i borghi più affascinanti d’Italia, Civita di Bagnoregio in Lazio è una destinazione perfetta per chi cerca silenzio, paesaggi e fascino antico. Soprannominata “la città che muore” per via dell’erosione che ne minaccia la stabilità, in realtà Civita è più viva che mai durante i mesi estivi. Collegata alla terraferma solo da un ponte pedonale, appare come un miraggio sospeso tra cielo e terra.

Le case in tufo, le stradine acciottolate e i panorami sulla Valle dei Calanchi fanno di questo borgo un’esperienza quasi surreale. Lontano dalle masse, è il posto perfetto per rallentare e riscoprire il piacere della semplicità.

Le Cinque Terre: colori a picco sul mare

Infine, per chi ama il mare ma non vuole rinunciare al fascino dei paesini italiani, le Cinque Terre in Liguria sono un classico intramontabile. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono cinque gemme incastonate nella roccia, affacciate su un mare blu profondo. Le case colorate, i sentieri panoramici tra vigneti e macchia mediterranea, le piccole spiagge nascoste tra le scogliere: tutto qui parla di bellezza.

Anche se molto visitate, le Cinque Terre conservano un’anima autentica, specialmente al tramonto, quando i turisti giornalieri se ne vanno e la luce del sole dipinge i borghi di arancio e rosa.

Viaggiare in estate in Italia: un consiglio finale

Per chi desidera vivere l’estate italiana al massimo, il segreto è alternare. Alternare le grandi città ai borghi più piccoli, l’arte alla natura, il mare alla montagna. L’Italia, grazie alla sua varietà geografica e culturale, permette di costruire un viaggio su misura anche in alta stagione, senza mai rinunciare al piacere della scoperta.

Un trucco pratico per ottimizzare i tempi — soprattutto nei viaggi itineranti — riguarda il momento del check-out. In molte strutture ricettive, specialmente in alta stagione, le camere vanno liberate entro le 10 o le 11 del mattino. Quando si ha un treno nel pomeriggio o un volo in serata, si rischia di perdere ore preziose per timore di dover girare con le valigie al seguito. Eppure, esiste una soluzione semplice e ormai diffusa in tutta Italia: il deposito bagagli temporaneo, con servizi dislocati nella città, non necessariamente nelle stazioni dei treni ma vicino a voi, basta una app per scoprire dove.

Servizi come Radical Storage permettono di lasciare i propri bagagli in sicurezza presso negozi, hotel o bar convenzionati, disponibili in tutte le principali città e località turistiche italiane. Basta prenotare online in pochi clic, scegliere il punto più comodo e tornare a godersi la giornata a mani libere, magari visitando un ultimo museo, passeggiando senza fretta o sorseggiando un caffè nella piazza principale, senza il peso dello zaino.

Piccoli accorgimenti come questo fanno la differenza, specialmente d’estate quando il caldo e la folla possono togliere energia se non si è ben organizzati. Che si tratti di una settimana tra le colline toscane, di un on the road tra i laghi del Nord o di un viaggio lento tra i borghi del Centro, l’estate italiana sa essere generosa con chi la affronta con occhi aperti, spirito d’avventura e un pizzico di organizzazione in più. (nota stampa).