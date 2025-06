"VIESTE BEER FESTIVAL": AIFVS: "Sconcerto. Chiediamo chiarimenti alle istituzioni"

San Severo, 15 giugno 2025. In data 20 giugno 2025, il Comune di Vieste (FG) patrocinerà e ospiterà il “Vieste Beer Festival”, un evento dedicato al consumo di birra, organizzato nella zona balneare del comune. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS), attraverso il suo responsabile provinciale Antonio Gravino, esprime forte preoccupazione per l’iniziativa e chiede chiarimenti urgenti al Sindaco di Vieste, nonché un parere ufficiale ai Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Interno e della Salute. La comunicazione è stata trasmessa anche alla Prefettura di Foggia e alla stampa.

L’AIFVS, da sempre impegnata nella lotta alla strage stradale e nella tutela dei diritti dei superstiti, sottolinea l’incongruenza tra l’obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2030 e la promozione istituzionale di eventi basati sul consumo di alcol.

L’alcol è una delle principali cause di incidentalità stradale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 35% degli incidenti gravi – con morti o feriti – è correlato al consumo di alcol. A ciò si aggiungono le conseguenze sociali e sanitarie: risse, violenze sessuali, omicidi, accessi al pronto soccorso e danni permanenti a organi vitali.

Il quadro delineato dall’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA), illustrato durante la XVII edizione dell’Alcohol Prevention Day, è drammatico: in Italia si contano oltre 8,6 milioni di consumatori a rischio, di cui ben 1,7 milioni tra gli 11 e i 25 anni. Più di 830.000 adolescenti di 17 anni fanno uso abituale di alcol, e il fenomeno dei cosiddetti “binge drinkers” è in crescita, coinvolgendo circa 4 milioni di persone che bevono fino all’intossicazione, di cui 900.000 giovani.

Questi dati impongono una seria riflessione: può un’amministrazione comunale, responsabile della sicurezza pubblica, promuovere un evento che comporta rischi noti e documentati per la salute e l’incolumità pubblica?

L’AIFVS chiede formalmente al Sindaco di Vieste:

se ha valutato l’incidentalità nel proprio territorio prima di autorizzare l’evento;

se dispone di dati aggiornati su incidenti legati all’abuso di alcol;

se ritiene che il “Beer Festival” sia in linea con le politiche europee di prevenzione stradale.

Anche nell’eventualità che l’evento si svolga regolarmente, l’AIFVS raccomanda l’attuazione di misure minime di responsabilità: una campagna informativa seria e ben strutturata sugli effetti dell’alcol, soprattutto alla guida, e un dispositivo capillare di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

I rappresentanti istituzionali devono agire in coerenza con i princìpi di legalità e tutela della vita. Promuovere iniziative che incentivano il consumo di alcol, specie in contesti frequentati da giovani, non solo danneggia la credibilità delle amministrazioni pubbliche, ma espone la popolazione a rischi concreti e documentati.

Infine, si ricorda che, per i giovani, l’alcol rappresenta oggi la prima causa di morte, malattia e disabilità. Di fronte a una simile emergenza sanitaria e sociale, ogni atto pubblico deve essere improntato al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Sostenere manifestazioni come il “Vieste Beer Festival”, senza un’adeguata rete di prevenzione, informazione e controllo, appare in evidente contrasto con tale principio.

Antonio Gravino

Responsabile provinciale AIFVS APS

(Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – APS)