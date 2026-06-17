Edizione n° 6100

BALLON D'ESSAI

MATURITA' SCUOLA // Maturità, parla la ‘signora delle tracce’: “Ecco come scegliamo i temi”
17 Giugno 2026 - ore  11:02

CALEMBOUR

CASTRIGNANO DEL CAPO // Malore in un asilo nido, muore una bimba di quattro mesi
17 Giugno 2026 - ore  14:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Andria // Andria in lutto per Antonio Sardano: funerali il 19 giugno nella chiesa del Crocifisso

ANRONIO SARDARO Andria in lutto per Antonio Sardano: funerali il 19 giugno nella chiesa del Crocifisso

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per atti non costituenti reato

ph andrialive.it

Andria in lutto per Antonio Sardano: funerali il 19 giugno nella chiesa del Crocifisso - ph andrialive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Andria // Cronaca //

ANDRIA – Si terranno venerdì 19 giugno alle ore 17, nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Andria, i funerali di Antonio Sardano, il 49enne andriese tragicamente scomparso sul massiccio del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta, durante un’escursione alpinistica.

La comunità cittadina si prepara così a dare l’ultimo saluto all’alpinista, molto conosciuto e stimato, che da anni viveva e lavorava a Trento. Sardano ha perso la vita il 12 giugno scorso mentre affrontava la salita lungo la parete Nord del Gran Paradiso, a quasi 4mila metri di altitudine.

Con lui hanno perso la vita anche i compagni di escursione Sergio Martinelli, 29 anni, e Maicol Zenatti, 39 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i tre erano legati dalla stessa corda durante l’ascesa quando uno di loro sarebbe precipitato, trascinando con sé gli altri due in una caduta di circa 400 metri.

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per atti non costituenti reato, con l’obiettivo di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Nei giorni scorsi è stato eseguito l’esame autoptico sulle salme e, successivamente, è stato rilasciato il nulla osta per le esequie.

Il rito funebre sarà celebrato nella parrocchia del Crocifisso, particolarmente cara alla famiglia Sardano. Nella stessa chiesa, infatti, Antonio aveva celebrato il proprio matrimonio appena tre anni fa con la moglie, insegnante andriese.

Professionista apprezzato, Sardano lavorava presso la centrale operativa di Trentino Emergenza, realtà nella quale era stimato per competenza e dedizione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione sia nella comunità trentina sia nella sua città d’origine.

Un dettaglio particolarmente toccante riguarda il ritrovamento delle vittime: i soccorritori del Soccorso Alpino sono riusciti a localizzare i corpi grazie al dispositivo GPS indossato proprio da Antonio Sardano. I tre alpinisti erano ormai vicini alla vetta quando si è consumata la tragedia.

Andria si stringe ora attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Antonio la passione per la montagna, nel ricordo di una vita vissuta con coraggio, impegno e amore per le sfide. Fonte: Telesveva.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO