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MINETTI CASTELNUOVO Annalisa Minetti sarà l’ospite speciale della Festa della Musica a Castelnuovo della Daunia il 20 giugno

Sabato sera spazio anche al saggio della palestra New Life di Casalnuovo

Annalisa Minetti sarà l'ospite speciale della Festa della Musica a Castelnuovo della Daunia il 20 giugno

Annalisa Minetti sarà l'ospite speciale della Festa della Musica a Castelnuovo della Daunia il 20 giugno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Foggia // Lifestyle //

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (Fg) – La grande musica torna protagonista a Castelnuovo della Daunia con la Festa della Musica 2026, in programma il 20 e 21 giugno. Un cartellone ricco di eventi che porterà nel borgo dei Monti Dauni artisti, musicisti e spettacoli per tutte le età.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco “G.B. Trotta”, insieme a Strumenti & Figure di Lucera, con la direzione artistica del Mº Francesco Finizio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo della Daunia, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio, avrà un’ospite d’eccezione: Annalisa Minetti, cantante, atleta paralimpica e volto amatissimo dal pubblico italiano, che sarà la madrina dell’edizione 2026. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione.

L’artista sarà protagonista già nella serata inaugurale di sabato 20 giugno, quando alle 18.30 a Porta Lucera prenderà parte all’apertura ufficiale con il tradizionale taglio del nastro. Successivamente, alle 22.30 in Piazza Canelli, Annalisa Minetti salirà sul palco insieme alla Melos Orchestra per un concerto che si preannuncia tra gli eventi clou dell’estate nei Monti Dauni. La scelta di affidare ad Annalisa Minetti il ruolo di madrina della manifestazione conferisce un valore ancora più significativo alla Festa della Musica. La cantante, simbolo di talento, determinazione e inclusione, incarna perfettamente lo spirito di una rassegna che vuole unire cultura, musica e comunità. Il programma del weekend sarà particolarmente ricco.

Sabato sera spazio anche al saggio della palestra New Life di Casalnuovo, al concerto della Cover Forever Band con Alfonso Maria Parente, all’esibizione del rapper Frà Sorrentino, direttamente da BellaMa’ – Rai2, e al dj set con Gianni Viola che culminerà nel tradizionale Silent Party. Domenica 21 giugno, giorno ufficiale della Festa della Musica, il cartellone proseguirà con l’Ensemble Orchestra da Camera di Lucera, lo spettacolo di fuoco e trampoli dei Ramos e il concerto finale dei Tra Palco e Realtà – Ligabue Cover Band. Ad arricchire la manifestazione anche due eventi collaterali: il 17 giugno, in Piazza Municipio, l’incontro culturale “L’eredità di Amadeus – 270 anni di genio mozartiano”, e il 28 giugno la rassegna corale “Castelnuovo in Canto”, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026.

Con l’arrivo di Annalisa Minetti, Castelnuovo si candida a diventare uno dei principali palcoscenici culturali dell’estate dei Monti Dauni, confermando ancora una volta la capacità del territorio di attrarre artisti di rilievo nazionale e di offrire eventi di qualità.

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