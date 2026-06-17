Assalto al bancomat UniCredit di Cerignola, Pezzano: «Lo Stato intervenga prima che sia troppo tardi»

CERIGNOLA – L’ennesimo assalto a un bancomat nel centro cittadino riaccende il dibattito sulla sicurezza a Cerignola. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita la filiale UniCredit, teatro di un violento attacco che ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e istituzioni.

A intervenire è il consigliere comunale di Avanti Cerignola, Rino Pezzano, che denuncia una situazione ormai divenuta insostenibile.

«L’ennesimo assalto al bancomat nel centro di Cerignola conferma un’emergenza sociale che non può più essere ignorata. La sfrontatezza dei gruppi criminali richiede una risposta altrettanto dura da parte dello Stato», afferma il consigliere.

Pezzano richiama inoltre il recente appello lanciato da una madre residente nella zona, che appena dieci giorni fa, dopo un altro episodio criminale, aveva chiesto pubblicamente ai responsabili di lasciare in pace il quartiere.

«Risuona ancora forte il grido d’allarme di quella mamma che, solo dieci giorni fa, di fronte all’ennesimo furto con bombe, chiedeva disperatamente ai criminali di andare via. Il fatto che dopo pochi giorni la criminalità sia tornata proprio in quella strada testimonia la forza e la spregiudicatezza delle bande locali», sottolinea.

Secondo il consigliere, il susseguirsi di assalti ai bancomat e furti d’auto sta alimentando un crescente senso di rassegnazione tra i cittadini.

«Siamo arrivati al punto che l’unica domanda che il cittadino si pone è quando e dove avverrà il prossimo colpo. La rassegnazione della città di fronte a questi episodi è palpabile. Serve una risposta forte prima che sia troppo tardi», conclude Pezzano.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della necessità di un rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità che da tempo colpisce il territorio ofantino.

Fonte: dichiarazioni di Rino Pezzano diffuse il 17 giugno 2026. Elaborazione giornalistica da comunicato stampa.