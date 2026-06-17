‘Cantare in Libertà’: al carcere di Foggia la prima Festa della Musica e del Volontariato Penitenziario

La Casa Circondariale di Foggia ospiterà il prossimo 23 giugno 2026, a partire dalle ore 17.30, la prima edizione della Festa della Musica e del Volontariato Penitenziario, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei percorsi educativi, culturali e sociali promossi all’interno dell’istituto penitenziario.

L’evento, intitolato “Cantare in Libertà”, nasce per mettere in evidenza il ruolo della musica e del volontariato come strumenti di crescita personale, inclusione e reinserimento sociale. La manifestazione si svolgerà presso il campo sportivo della struttura e sarà accessibile esclusivamente su invito.

La giornata prenderà il via con i saluti delle autorità penitenziarie e proseguirà con il concerto di Valerio Zelli, storica voce della band ORO, che si esibirà insieme ai partecipanti del laboratorio musicale “Cantare in Libertà”. Il progetto ha consentito ai detenuti coinvolti di sperimentare la musica come mezzo di espressione, dialogo, ascolto reciproco e sviluppo personale.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo della Chiesa Valdese di Foggia, attraverso i fondi dell’Otto per Mille, e con il supporto del CSV Foggia, dell’ULEPE di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Alla manifestazione ha inoltre concesso il patrocinio la Consulta Provinciale per la Legalità.

A condurre la serata sarà la giornalista e volontaria Annalisa Graziano, affiancata dai giovani volontari dell’associazione Genoveffa De Troia ODV – ETS. La documentazione video dell’evento sarà curata da Siria Mennella.

La manifestazione rappresenterà anche un’occasione per riconoscere il lavoro delle numerose realtà associative che operano stabilmente all’interno della Casa Circondariale di Foggia, offrendo ai detenuti opportunità di ascolto, formazione, sostegno e inclusione. Tra queste figurano Genoveffa De Troia ODV – ETS, Lavori in Corso APS – ETS, Caritas Foggia-Bovino e Fondazione Fasano-Potenza, ARCI Comitato Territoriale Foggia APS, Comunità di Sant’Egidio Foggia, Banco Alimentare della Daunia “Francesco Vassalli”, Confraternita di Misericordia di Foggia e Aranea – Consorzio Cooperative Sociali.

“L’evento vuole ribadire un principio fondamentale: il carcere può diventare luogo di cambiamento reale quando attorno alla persona si costruisce una comunità educante capace di offrire relazioni autentiche, opportunità concrete e strumenti per immaginare un futuro diverso”, spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento si propone dunque come un momento di incontro tra istituzioni, volontariato e mondo penitenziario, con l’obiettivo di sottolineare il valore del recupero sociale e della costruzione di nuove prospettive per le persone detenute.