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Home // Manfredonia // Caso Graziamaria Starace, FdI: «Decaro chiarisca in Aula, venga a riferire sulle sue scelte»

"STARACEGATE" Caso Graziamaria Starace, FdI: «Decaro chiarisca in Aula, venga a riferire sulle sue scelte»

Antonio Decaro avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione l'opportunità di affidare il Turismo a un'operatrice del settore, proprietaria di 14 appartamenti destinati a case vacanza

Starace trionfa alle Regionali: “Merito politico di Nobiletti. Ha battuto i bazooka di Piemontese”

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

BARIFratelli d’Italia torna a chiedere chiarimenti al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sulla posizione dell’assessora al Turismo Graziamaria Starace, alla luce delle recenti notizie emerse sulla sua vicenda giudiziaria e professionale.

«Dopo le dichiarazioni addolorate dell’assessora Starace sulla sua vicenda personale – affermano gli esponenti di FdI – avevamo scelto di abbassare i toni del confronto politico, per rispetto verso una storia che, per come era stata raccontata, sembrava riguardare esclusivamente la fine di un matrimonio particolarmente difficile».

Secondo il partito, tuttavia, gli ultimi sviluppi renderebbero necessario un approfondimento politico della questione. «Al di là delle contestazioni relative ai reati di concussione e abusivismo edilizio, emerge un evidente problema di opportunità politica e di possibile conflitto d’interessi», sostengono.

FdI ribadisce di non voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie, richiamando il principio del garantismo, ma punta l’attenzione sulle deleghe affidate all’assessora. «Antonio Decaro avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione l’opportunità di affidare il Turismo a un’operatrice del settore, proprietaria di 14 appartamenti destinati a case vacanza in quella che è, numericamente, la città più turistica della Puglia. Una situazione che rischia di alimentare dubbi sull’imparzialità delle decisioni adottate, a partire dal disegno di legge sugli affitti brevi».

Gli esponenti di Fratelli d’Italia richiamano inoltre un antico principio della tradizione politica: «La moglie di Cesare non deve essere soltanto onesta, ma deve anche apparire tale. Anche laddove tutto fosse stato svolto nel pieno rispetto delle norme, resta il tema della percezione pubblica e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Da qui la richiesta al presidente della Regione di intervenire direttamente in Consiglio regionale. «Chiediamo che Decaro venga in Aula a riferire. Non sui fatti personali o giudiziari che riguardano l’assessora Starace, ma per spiegare come intenda garantire e promuovere il turismo pugliese in una situazione che sta inevitabilmente sollevando interrogativi e polemiche».

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