La Cassa Edile di Capitanata ha pubblicato il bando per l’erogazione dell’Assegno Straordinario di Invalidità Civile (ASIC) relativo all’annualità 2025/2026, una misura di sostegno rivolta ai nuclei familiari dei lavoratori edili in cui sia presente almeno una persona con disabilità.

Il bando prevede una dotazione complessiva di 20.000 euro e stabilisce un contributo compreso tra 200 e 400 euro lordi per ciascun componente con disabilità riconosciuta. Le domande potranno essere presentate dal 1° luglio al 30 settembre 2026.

L’intervento è previsto dal regolamento sottoscritto dalle parti sociali e ha l’obiettivo di fornire un aiuto economico ai lavoratori del settore edile con particolari carichi familiari legati alla disabilità.

Per accedere alla prestazione, il nucleo familiare deve comprendere il lavoratore, il coniuge convivente fiscalmente a carico e/o figli fiscalmente a carico, con esclusione di altri parenti anche se economicamente dipendenti. Sono inoltre richiesti specifici requisiti di presenza e anzianità lavorativa, con almeno 2.100 ore maturate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2025.

Per i minori di 15 anni beneficiari di indennità di frequenza, nel caso in cui la percentuale di invalidità non sia indicata nei verbali INPS, sarà necessario presentare un’autocertificazione del genitore.

Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello disponibile sul sito della Cassa Edile di Capitanata e inviate tramite email, raccomandata o consegna diretta allo sportello, complete della documentazione richiesta e della liberatoria privacy. Le istanze presentate fuori dal periodo stabilito non saranno considerate valide.

Nel caso in cui le richieste superino le risorse disponibili, verrà predisposta una graduatoria entro il 15 ottobre 2026. Gli eventuali esclusi potranno presentare osservazioni o ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione.

Per ulteriori informazioni e per consultare il regolamento completo è possibile rivolgersi all’ufficio prestazioni della Cassa Edile di Capitanata o consultare il sito istituzionale.