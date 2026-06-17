Cerignola, addio amaro per Maiuri: "...mi hanno riferito che vi ho delusi"

Si chiude l’esperienza di Vincenzo Maiuri all’Audace Cerignola, con il tecnico ormai prossimo al ritorno sulla panchina del Sorrento. Un addio maturato nelle ultime ore e accompagnato da un messaggio di saluto rivolto alla società, allo staff e all’intero ambiente gialloblù.

A rendere pubblico il pensiero dell’allenatore è stato un intervento diffuso attraverso il profilo social della figlia Ludovica, nel quale Maiuri ha voluto ringraziare la dirigenza e tutte le componenti del club, lasciando trasparire anche un velo di amarezza per la conclusione del rapporto sportivo.

Nel suo messaggio, il tecnico ha scritto:

“In un momento di profondo dispiacere volevo ringraziare la società uscente e i nuovi proprietari dell’Audace Cerignola, persone fantastiche alle quali mi lega un rapporto di profonda stima, di rispetto e di amicizia…Sono certo che riusciranno a tenere alto, con le loro competenze, il nome di Cerignola in un girone difficile come quello della prossima stagione.

Ringrazio Elio Di Toro con il suo staff, un grande direttore sportivo, una persona perbene e un amico per sempre. Grazie agli addetti al magazzino, alla segreteria, allo staff medico e ai dirigenti tutti. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato nell’ombra non facendoci mancare nulla. Grazie ad Antonietta, a Michelangelo e a tutti i ragazzi che lavorano per loro al Caminetto, gente che ci ha fatto sentire a casa. Grazie a una squadra fantastica che ha giocato e lottato con onore e orgoglio sempre su ogni campo.

Grazie ai componenti dello staff tecnico che rimarranno al Cerignola, grandissimi professionisti e persone alle quali rimarrò legato per tutta la vita. Grazie a tutti i tifosi dell’Audace……non ho i social, ma mi hanno riferito che vi ho delusi. Ecco, deludere della gente verso la quale ho avuto e avrò per sempre una grande stima era l’ultima cosa che avrei desiderato. Un grande abbraccio a tutti, augurandovi di cuore le migliori fortune per la prossima stagione. Vi porterò per sempre nel mio cuore.

Con affetto,

Enzo Maiuri”

Il messaggio si chiude con un ringraziamento corale che abbraccia società, staff, squadra e tifosi, a testimonianza di un legame costruito nel corso dell’esperienza sulla panchina dell’Audace Cerignola, ora giunta al termine.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.