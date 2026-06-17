Un incontro istituzionale ai massimi livelli, svolto il 13 giugno, alla presenza di ben due alti ufficiali della Marina Militare e della Guardia Costiera, in servizio attivo, rispettivamente l’Ammiraglio di Divisione Domenico Guglielmi, Comandante dell’Istituto Studi Militari Marittimi (ISMM) della M.M. e Comandante del Presidio Militare di Venezia, e il Contrammiraglio Donato De Carolis, Direttore Marittimo di Puglia e Basilicata Jonica e Comandante del Porto di Bari, ha impreziosito l’avvio della presidenza della Lega Navale Italiana di Manfredonia assunta da Lorenzo Di Candia all’esito delle recenti elezioni.

Un evento fortemente voluto dall’imprenditore sipontino che lo ha organizzato col sostegno del Consiglio Direttivo, che lo affiancherà nel prossimo triennio, fondendo competenze ed esperienze consolidate ma pure promettenti nuove leve che certamente daranno un rinnovato impulso di rinnovamento e modernità, per avvicinare sempre più i giovani al mare, ovvero il Vice Presidente Ing. Salvatore Guglielmi, il Segretario Prof. Luigi Olivieri, il Tesoriere Luogotenente G.d.F. Francesco Coppolecchia, il Consigliere agli Sport Claudio Rignanese, e i consiglieri: Matteo Totaro, Raffaele Spagnuolo, Lucia Trotta, Giuseppe Rignanese.

C’è un programma ben definito, che si preannuncia denso di eventi e attività, che abbiamo voluto chiamare “insieme per un rinnovato impegno”. – ha ribadito Di Candia – già Presidente per 4 volte consecutivamente, dal 2004 al 2016. L’impegno che assumo oggi, d’intesa con il Direttivo, è quello di riportare la Lega Navale agli altissimi livelli in cui l’ho lasciata nel 2016, quando eravamo un riferimento per lo sport velico in puglia, ma anche per la canoa, le attività culturali, e per il sociale “già 20 anni fa istituii la giornata ‘vela per tutti’ per far vivere l’esperienza della barca a vela anche alle persone diversamente abili, che ci ripagavano con la grande gioia di scoprire quanto bene facesse loro quella che veniva chiamata vela-terapia”.

Apprezzamento per ciò che la Sezione della Lega Navale di Manfredonia rappresenta sul territorio e per l’impegno che essa profonde nelle diverse attività e nell’avvicinamento dei più giovani alla vela e agli sport acquatici, alle attività culturali, ambientali e l’integrazione sociale, è stato espresso dal sindaco della città, Domenico La Marca, che a questo appuntamento, nonostante altri tre importanti eventi concomitanti, ha fatto l’impossibile per esserci per confermare e rinnovare la fortissima collaborazione esistente.

Sulla collaborazione tra Lega Navale e Istituzioni, comprese quelle della Marina e della Guardia Costiera, ha posto l’accento anche il Contrammiraglio de Carolis. “Siamo un Paese quasi interamente circondato dal mare e tuttavia siamo ancora poco ‘marittimi’. Noi come la Lega Navale stiamo lavorando per promuovere la ‘cultura del mare’. E’ un’opera quotidiana che trova ridondanza e visibilità nelle giornate celebrative del mare, che vanno oltre la singola giornata o settimana: nella Direzione Marittima di Bari, ad esempio, è durata quasi due settimane. L’impegno in questo senso deve essere ulteriormente rafforzato”.

“Una costola della Marina Militare”: è così che l’Ammiraglio Guglielmi ha definito la Lega Natale Italiana in tutte le sue diramazioni sul territorio. Insieme si fa sinergia per promuovere la cultura marittima che non è circoscritta alle attività sportive e del tempo libero ma abbraccia anche aspetti legati alla blue economy. Per un Paese come l’Italia le potenzialità di sviluppo legate all’economia del mare sono favorevolissime e non mi riferisco alle sole attività nella fascia costiera, che è quella a tutti visibile, ma anche a ciò che avviene in alto mare o sotto i fondali: pensiamo ai trasferimenti energetici che avvengono grazie ad oleodotti e gasdotti sottomarini, pensiamo alle telecomunicazioni con i dati e il traffico internet che viaggia nei cavi poggiati sui fondali”.

Ammiraglio e Contrammiraglio, scortati dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Cap.Freg. Marco Pepe, non hanno affatto nascosto ne’ taciuto quanto ci tenessero a partecipare a questo evento, in una città nella quale Guglielmi è nato e ritrova affetti cari e amici, e nella quale De Carolis ha trascorso 8 anni ricoprendo anche l’incarico di Comandante in seconda, e alla quale -ha confessato – resterà sempre legatissimo.

ufficio comunicazione LNI Manfredonia

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