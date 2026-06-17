Con Vannacci. Massimo Russo porta la battaglia contro la costruzione della moschea a Foggia

31 i delegati provenienti da Foggia, guidati da Massimo Russo che ha avuto l’onore di essere scelto direttamente dal Generale per intervenire pubblicamente nell’Assemblea (l’unico proveniente dal nostro territorio), e portare la sua battaglia contro la costruzione di una moschea a Foggia alla ribalta nazionale , in una città (Roma) culla della cristianità e della nostra identità. Al termine dell’intervento, sempre Russo ha consegnato al Generale Vannacci, tra gli applausi della platea, le tremila firme raccolte in adesione alla proposta di legge di Futuro Nazionale per la sicurezza, il migliore risultato raggiunto in Italia da un Comitato Costituente Locale, che può anche vantare il secondo maggior numero di tesserati (1200) a livello nazionale.

FOGGIA, 17 GIUGNO 2026. Si è tenuta a Roma il 13 e 14 giugno scorsi la prima Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, la formazione politica creata dal Generale ed Europarlamentare Roberto Vannacci. Duemila i delegati presenti, provenienti da ogni parte d’Italia, a conferma del grande interesse e dell’ascesa di FN nella considerazione di un elettorato stanco di continue delusioni, provenienti da qualunque schieramento.

“La vicenda ha suscitato forte apprensione attorno alla famiglia Sempio, già al centro dell’attenzione mediatica per i nuovi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, grazie alla fiducia espressa nei miei confronti dal Generale Roberto Vannacci, dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni e dal Responsabile per il Sud Italia on. Rossano Sasso, grazie agli attivisti e ai cittadini che si sono uniti a noi in questi mesi senza alcun interesse personale ma preoccupati per il loro futuro e quello dei loro figli, e hanno permesso il raggiungimento di risultati straordinari che sono andati ben oltre le nostre stesse aspettative.

Futuro Nazionale è oggi anche a Foggia una realtà che nessuno può più ignorare, e la passione, l’entusiasmo, l’energia che abbiamo ricevuto e trasmesso a Roma rappresentano l’esatto contrario dello spettacolo indecoroso che viene offerto da Palazzo di Città e da un’Amministrazione Comunale incapace di governare e terrorizzata dall’idea di perdere piccoli privilegi, stipendi non meritati alla luce dell’incapacità e del disinteresse mostrato verso i cittadini, e che preferisce continuare a paralizzare la città piuttosto che ammettere il proprio totale fallimento e lasciare di nuovo la parola agli elettori.

Futuro Nazionale è già oggi un riferimento e un’alternativa credibile a questa politica disastrosa: continuiamo a chiedere fiducia e sostegno a tutti voi, per cambiare davvero Foggia, la Puglia e l’Italia” dichiara Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Foggia 53.