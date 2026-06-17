Proseguono le attività per ritrovare Domenico Racanati, il marittimo di Bisceglie disperso dal 2 aprile scorso dopo il crollo del ponte sul Trigno lungo la strada statale 16. Le operazioni si stanno concentrando in un’area specifica individuata grazie ai rilievi effettuati con strumenti tecnologici avanzati.

A renderlo noto è la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che ha annunciato anche la convocazione di un tavolo tecnico fissato per il prossimo 15 luglio.

Secondo quanto comunicato dalla Procura, le verifiche si stanno focalizzando su una zona nella quale il magnetometro ha registrato anomalie del campo magnetico. Tali alterazioni potrebbero essere riconducibili alla presenza di materiali metallici, anche se al momento non vi sono certezze sulla loro origine.

“Per indagare i punti di interesse emersi, situati a 70 metri dalla foce del fiume, sono necessarie mirate operazioni di dragaggio del corso d’acqua con l’impiego di strumentazione tecnica appropriata“, ha spiegato Antonelli.

Dopo una prima fase caratterizzata dall’impiego di numerose squadre specializzate, le ricerche sono proseguite con l’utilizzo di metal detector e magnetometri terrestri in dotazione ai Carabinieri Forestali dell’Aquila. A supporto delle operazioni è intervenuto anche il Nucleo Operativo Subacqueo della Guardia Costiera, che ha impiegato sistemi avanzati di rilevazione, tra cui un Side Scan Sonar, sonar di ultima generazione e magnetometri marini e aerei forniti gratuitamente dalla società Codevintec Italia.

La Procura sottolinea l’urgenza di proseguire le attività. “È ritenuta prioritaria ed improcrastinabile la prosecuzione delle attività di ricerca dello scomparso – ha aggiunto la procuratrice –. L’attenzione della Procura è rivolta all’esigenza di agevolare le attività necessarie al consulente tecnico dell’Ufficio per la redazione della relazione di consulenza, dall’esito delle quali dipende il definitivo dissequestro dell’area oltre che alla necessità di assicurare il ripristino della viabilità interrotta e dell’ecosistema, comunque compromesso dalle macerie e dai detriti accumulati“.

L’obiettivo resta dunque quello di individuare il disperso e, parallelamente, consentire il completamento degli accertamenti tecnici necessari per il recupero dell’area e il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Lo riporta ansa.it.