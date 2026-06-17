BARI – La Puglia si conferma tra le regioni italiane maggiormente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo un’analisi di Coldiretti Puglia diffusa in occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità, il 57% della superficie utilizzabile regionale è interessato da fenomeni di desertificazione, con ripercussioni sempre più evidenti sul settore agricolo.

La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 e celebrata ogni anno il 17 giugno, offre l’occasione per fare il punto sulle criticità che interessano il territorio pugliese, sempre più alle prese con siccità prolungate, temperature estreme ed eventi meteorologici intensi.

Secondo Coldiretti, il comparto agricolo continua a pagare un prezzo elevato alla crisi climatica. Negli ultimi vent’anni, infatti, nelle campagne pugliesi è scomparsa quasi una pianta da frutto su quattro, tra pescheti, agrumeti, albicoccheti e altre colture frutticole. A peggiorare il quadro si aggiungono gli effetti della Xylella fastidiosa, che ha provocato la perdita di milioni di ulivi, modificando profondamente il paesaggio e compromettendo l’equilibrio ambientale di vaste aree del territorio.

Le conseguenze, sottolinea l’associazione agricola, non si limitano agli aspetti economici e occupazionali. La riduzione del patrimonio arboreo comporta infatti una minore capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e degli inquinanti atmosferici, comprese le polveri sottili. Numerosi studi evidenziano il ruolo strategico della frutticoltura nella tutela ambientale grazie alla capacità delle piante di catturare CO₂, funzione che potrebbe essere ulteriormente valorizzata attraverso pratiche agricole sempre più orientate alla sostenibilità.

Di fronte a uno scenario climatico caratterizzato dall’alternanza tra lunghi periodi di siccità e precipitazioni concentrate e violente, Coldiretti torna a chiedere la realizzazione di un piano regionale degli invasi. Attualmente, infatti, la capacità di raccolta dell’acqua piovana si ferma all’11%, una percentuale ritenuta insufficiente per fronteggiare le esigenze future.

L’organizzazione agricola evidenzia come, insieme ad Anbi e ad altri soggetti pubblici e privati, siano già pronti numerosi progetti immediatamente cantierabili per incrementare la disponibilità di risorse idriche destinate agli usi civili, agricoli ed energetici.

Per Coldiretti si tratta di un investimento strategico non solo per contrastare gli effetti della siccità, ma anche per rafforzare la sovranità alimentare, sostenere la produzione agroalimentare italiana e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Una gestione più efficiente delle risorse idriche, conclude l’associazione, potrebbe infatti consentire di aumentare significativamente le rese agricole, arrivando in alcuni casi fino a triplicarle.