Venerdì 19 giugno alle ore 11, presso il Consiglio regionale della Puglia a Bari, si terrà una nuova audizione dedicata alla vicenda della diga di Palazzo d’Ascoli, infrastruttura ritenuta strategica per il futuro idrico della provincia di Foggia. A renderlo noto è Antonio Tutolo, consigliere regionale del gruppo Per la Puglia e presidente della IV Commissione consiliare.

“Ho invitato tutti i parlamentari e i senatori della Puglia alla prossima audizione della Commissione da me presieduta sulla vicenda della diga di Palazzo d’Ascoli. È il momento di mettere tutto sul tavolo e lavorare insieme a una soluzione nell’interesse del territorio“, ha dichiarato Tutolo annunciando l’incontro.

Alla seduta sono stati invitati anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, oltre ai rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel procedimento.

L’obiettivo dell’audizione sarà quello di fare piena luce sulla situazione e individuare le possibili soluzioni per salvaguardare un’opera considerata fondamentale per il territorio. “La Commissione sarà il luogo in cui ricostruire i fatti e individuare il percorso più rapido per tutelare un’opera strategica per la provincia di Foggia che può garantire acqua, sviluppo e sicurezza idraulica a un territorio che ne ha un bisogno vitale“, ha spiegato il consigliere regionale.

La questione riguarda la sovrapposizione tra il progetto della diga e quello del parco eolico di San Potito, composto da dieci aerogeneratori. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, durante l’iter autorizzativo dell’impianto non sarebbe stata evidenziata l’interferenza con l’area destinata all’invaso. Tre pale eoliche ricadrebbero infatti proprio nella zona prevista per la realizzazione della diga.

Tutolo ha inoltre invitato a evitare letture semplicistiche della vicenda: “Questa vicenda non può essere liquidata con slogan o semplificazioni, come ho sentito negli ultimi giorni. L’autorizzazione ambientale ministeriale ha reso la procedura ‘dovuta’, impedendo alla Regione di bloccare l’impianto già approvato. La mancata evidenziazione dell’interferenza nella fase istruttoria ha generato un caso amministrativo complesso, che oggi richiede un intervento politico coordinato. La realtà è che un’autorizzazione rilasciata anni fa, senza che nessuno segnalasse il conflitto, oggi rischia di compromettere un’opera decisiva per il futuro idrico della Capitanata“.

Nel corso dell’incontro il presidente della Commissione chiederà aggiornamenti sui possibili margini di intervento e presenterà una propria proposta per affrontare la situazione. “Chiederò aggiornamenti sui margini di intervento in un confronto diretto con i rappresentanti del territorio. Non è il momento delle polemiche, occorrono soluzioni. Venerdì metterò sul tavolo una mia proposta e mi aspetto che ciascuno faccia la propria parte“, ha concluso Tutolo.