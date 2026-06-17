Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì 24 giugno alle ore 11:00, sarà a Foggia per partecipare alle celebrazioni del 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.
L’evento rappresenta un momento istituzionale di rilievo dedicato alla storia e all’attività del Corpo, impegnato nella tutela della legalità economico-finanziaria e nel contrasto agli illeciti sul territorio nazionale.
Lo riporta governo.it.
1 commenti su "Foggia, arriva Meloni per le celebrazioni del 252° anniversario della Guardia di Finanza"
È un grande onore per il territorio l’arrivo della Premier Meloni e la celebrazione dei 252 anni delle Fiamme Gialle che garantiscono da sempre la legalitá contro narcottaffico, mercato illecito di armi, evasione fiscale, frodi, mafie. Nec recisa recedit.