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FOGGIA MELONI Foggia, arriva Meloni per le celebrazioni del 252° anniversario della Guardia di Finanza

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì 24 giugno alle ore 11:00, sarà a Foggia per partecipare alle celebrazioni

Foggia, arriva Meloni per le celebrazioni del 252° anniversario della Guardia di Finanza

Giorgia Meloni - PH: Giorgia Meloni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Foggia // Politica //

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì 24 giugno alle ore 11:00, sarà a Foggia per partecipare alle celebrazioni del 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

L’evento rappresenta un momento istituzionale di rilievo dedicato alla storia e all’attività del Corpo, impegnato nella tutela della legalità economico-finanziaria e nel contrasto agli illeciti sul territorio nazionale.

Lo riporta governo.it.

1 commenti su "Foggia, arriva Meloni per le celebrazioni del 252° anniversario della Guardia di Finanza"

  1. È un grande onore per il territorio l’arrivo della Premier Meloni e la celebrazione dei 252 anni delle Fiamme Gialle che garantiscono da sempre la legalitá contro narcottaffico, mercato illecito di armi, evasione fiscale, frodi, mafie. Nec recisa recedit.

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