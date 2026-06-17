La vicenda politica che si sta sviluppando a Palazzo di Città continua a sollevare interrogativi sullo stato della maggioranza e sulla capacità delle forze politiche di offrire una prospettiva chiara alla città.

Il documento sottoscritto nelle ultime ore appare a molti osservatori come il tentativo di ricomporre una frattura che per mesi ha caratterizzato il dibattito interno alla coalizione. Tuttavia, il contenuto dell’intesa rischia di apparire insufficiente a dissipare i dubbi maturati nel corso della crisi.

Una maggioranza alla ricerca di stabilità

Negli ultimi mesi tensioni, distinguo e contrapposizioni hanno contribuito ad alimentare una situazione di instabilità politica che ha finito per incidere sulla percezione dell’azione amministrativa.

Oggi gli stessi protagonisti che hanno animato il confronto interno sembrano orientati a ricercare una soluzione che consenta alla consiliatura di proseguire il proprio percorso.

Si tratta di una scelta legittima sul piano politico, ma che inevitabilmente espone gli amministratori al giudizio dell’opinione pubblica, chiamata a valutare la coerenza delle posizioni assunte nel tempo.

Particolare attenzione si concentra sulla figura della sindaca Maria Aida Episcopo.

Negli ultimi mesi non sono mancate critiche, prese di distanza e momenti di tensione all’interno della maggioranza. Oggi, tuttavia, la prosecuzione dell’esperienza amministrativa sembra passare proprio attraverso la sua permanenza alla guida dell’ente.

Questa apparente inversione di prospettiva rappresenta uno degli elementi più significativi della vicenda politica in corso e pone interrogativi sulla solidità dell’accordo raggiunto.

Le domande dei cittadini

La questione centrale resta quella che interessa maggiormente i cittadini: esiste un progetto politico condiviso per il futuro della città oppure l’obiettivo principale è garantire la prosecuzione della legislatura?

È una domanda legittima che merita risposte chiare.

I foggiani hanno il diritto di comprendere quali siano le priorità amministrative, quali impegni concreti vengano assunti e quali prospettive si intendano offrire alla città sui temi dello sviluppo, dei servizi, della sicurezza e della qualità della vita.

Le crisi politiche fanno parte della normale dialettica democratica. Ciò che conta è la capacità della classe dirigente di trasformarle in occasioni di chiarimento e rilancio. Per questo motivo il confronto non dovrebbe limitarsi agli equilibri numerici o agli assetti interni alle coalizioni, ma concentrarsi soprattutto sulle risposte che la politica è in grado di offrire alla comunità.

Sarà il giudizio dei cittadini, nel tempo e nelle sedi democratiche previste dall’ordinamento, a valutare la credibilità delle scelte compiute in questa fase e la loro effettiva utilità per il futuro di Foggia.

A cura di Maurizio Varriano