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FOGGIA PAVONE Foggia, Pavone torna in rossonero come responsabile dell’area tecnica

Tra le conferme figura quella di Enzo De Vito come direttore sportivo, mentre per il ruolo di responsabile dell’area tecnica è stato raggiunto un accordo di massima con Giuseppe Pavone

Foggia, Pavone torna in rossonero come responsabile dell'area tecnica

PAVONE, PH SPORTWEBSICILIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

Sta prendendo forma il nuovo progetto del Foggia targato famiglia Casillo, in attesa delle ufficialità societarie e di eventuali sviluppi legati al possibile ripescaggio in Serie C. La dirigenza rossonera ha già definito alcune figure chiave che accompagneranno la ricostruzione del club.

Tra le conferme figura quella di Enzo De Vito come direttore sportivo, mentre per il ruolo di responsabile dell’area tecnica è stato raggiunto un accordo di massima con Giuseppe Pavone, storico dirigente del calcio foggiano.

Pavone, figura profondamente legata ai colori rossoneri, è atteso in un ruolo centrale nel nuovo assetto societario, segnando così un ritorno particolarmente significativo per la tifoseria.

Un segnale del suo riavvicinamento al club era già arrivato nei giorni scorsi, quando era tornato allo Zaccheria in occasione dell’evento “Il Foggiano nel Mondo”, iniziativa promossa dall’associazione ANPIS Puglia.

La sua storia è indissolubilmente legata al Foggia: prima da calciatore e poi da dirigente, contribuì alla nascita di uno dei cicli più ricordati del calcio italiano, quello del “Foggia dei miracoli” guidato da Zdeněk Zeman sotto la presidenza di Pasquale Casillo, padre dell’attuale presidente. In quegli anni la squadra sfiorò anche la qualificazione alla Coppa UEFA nella stagione 1986-1987.

Il ritorno di Pavone rappresenta dunque un passaggio simbolico e strategico nel percorso di ricostruzione del club rossonero, che punta a ripartire da figure fortemente identitarie e legate alla propria storia.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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