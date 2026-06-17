Foggia, raccolta straordinaria di sangue in memoria di Francesco Ginese

A Foggia il 19 giugno il ricordo di Francesco Ginese, giovane scomparso prematuramente a seguito di un tragico incidente, si trasforma in un gesto concreto di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue promossa dall’associazione Gina insieme all’Avis, in occasione del settimo anniversario della sua morte.

L’iniziativa nasce dalla volontà di tenere vivo il suo ricordo attraverso un’azione utile alla comunità, in particolare in un contesto in cui le carenze di sangue rappresentano una criticità costante per il sistema sanitario.

Francesco Ginese, giovane foggiano, perse la vita a Roma a causa della recisione dell’arteria femorale in seguito a un incidente, evento che segnò profondamente la comunità locale.

Dalla sua storia è nata l’associazione Gina, soprannome di Francesco e acronimo di “Grandi idee nascono amando”, che ogni anno organizza due raccolte straordinarie di sangue per trasformare il dolore in un impegno costante a favore della vita.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno, dalle 9 alle 11, presso il centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia. La partecipazione è aperta ai maggiorenni in buono stato di salute.

Per i donatori è consigliata una colazione leggera a base di tè, caffè e biscotti secchi, evitando latticini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 329 9367722 o 347 6809167.

L’associazione lancia un appello alla cittadinanza e soprattutto ai giovani affinché aderiscano all’iniziativa, ricordando l’importanza della donazione come gesto gratuito, semplice e salvavita.

“Francesco vive in ogni goccia di vita che decideremo di donare“, è il messaggio che accompagna la giornata di solidarietà promossa dall’associazione Gina.

Lo riporta foggiatoday.it.