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FOGGIA MAIORINO Foggia, rinasce il Partito Liberale Italiano. Maiorino: “Riaffermare i valori del pensiero liberale”

La costituzione della nuova realtà politica è avvenuta il 15 giugno alla presenza del Commissario regionale del PLI Mirko Maiorino e del Commissario provinciale Biagio Russo

Foggia, rinasce il Partito Liberale Italiano. Maiorino: "Riaffermare i valori del pensiero liberale"

Foggia, rinasce il Partito Liberale Italiano. Maiorino: "Riaffermare i valori del pensiero liberale"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Foggia // Politica //

A Foggia, a 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, nasce ufficialmente la sezione cittadina del Partito Liberale Italiano, segnando la rinascita organizzativa del movimento sul territorio.

La costituzione della nuova realtà politica è avvenuta il 15 giugno alla presenza del Commissario regionale del PLI Mirko Maiorino e del Commissario provinciale Biagio Russo, che hanno guidato l’incontro dedicato alla definizione della struttura locale del partito.

Nel corso della riunione sono state definite le prime cariche: Claudio Morlino è stato nominato segretario cittadino, mentre Francesco Speranza ricoprirà il ruolo di vicesegretario cittadino e coordinatore della Gioventù Liberale. Nel gruppo dirigente entrano anche Marco Langone e Marco Ferrandino.

Un ruolo di rilievo è stato riconosciuto a Matteo Morlino, già ultimo segretario provinciale del PLI nella precedente esperienza organizzativa sul territorio, al quale è stato proposto l’incarico di presidente della sezione cittadina.

Secondo i promotori, il ritorno del Partito Liberale Italiano a Foggia nasce dall’esigenza di riportare al centro del dibattito politico i valori di libertà individuale, democrazia rappresentativa, Stato di diritto e responsabilità civile.

«In una fase storica caratterizzata da profonde tensioni internazionali e dalla progressiva messa in discussione dei principi che hanno favorito lo sviluppo delle democrazie occidentali – spiegano i rappresentanti della nuova sezione – diventa fondamentale riaffermare il ruolo del pensiero liberale come strumento di progresso, crescita economica e tutela delle libertà fondamentali».

Tra gli obiettivi dichiarati figurano il coinvolgimento dei giovani nella vita politica cittadina e la promozione di un confronto sulle principali criticità del territorio, con proposte per il rilancio del capoluogo dauno.

Le priorità individuate includono il miglioramento dell’efficienza amministrativa, il contrasto al degrado urbano, il rafforzamento della sicurezza e la valorizzazione delle opportunità di sviluppo economico e sociale.

La nuova sezione del PLI rivolge infine un appello a cittadini, professionisti, imprenditori e giovani affinché partecipino attivamente alla costruzione di una Foggia più moderna, dinamica e orientata al futuro.

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