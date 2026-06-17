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Home // Cronaca // Garlasco, ricoverata d’urgenza la madre di Andrea Sempio: “Overdose di farmaci”

MAMMA SEMPIO Garlasco, ricoverata d’urgenza la madre di Andrea Sempio: “Overdose di farmaci”

La vicenda ha suscitato forte apprensione attorno alla famiglia Sempio, già al centro dell’attenzione mediatica per i nuovi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco

Garlasco, svolta clamorosa. Si stringe il cerchio su Andrea Sempio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"

Andrea Sempio - Fonte Immagine: vanityfair.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d’urgenza in Pronto soccorso. Secondo quanto riferito in diretta a “Dentro la Notizia” dall’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica a seguito di una “overdose di farmaci”.

“Ero in Cassazione a discutere un processo, insieme all’avvocato Taccia, quando è arrivata la telefonata che annunciava il ricovero”, ha raccontato Cataliotti. “Si tratta di un ricovero urgente, per overdose di farmaci. Non sappiamo se siano stati assunti volontariamente o meno”.

La vicenda ha suscitato forte apprensione attorno alla famiglia Sempio, già al centro dell’attenzione mediatica per i nuovi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Il legale ha sottolineato la necessità di tutelare la donna in un momento particolarmente delicato: “Come team difensivo vogliamo che il cliente stia vicino alla mamma e che la tranquillizzi”.

Cataliotti ha poi evidenziato il peso del clima creatosi attorno al caso, parlando di attacchi sui social, lettere ed email di minacce che avrebbero contribuito ad aumentare lo stress della donna.

Il difensore ha precisato che la madre di Sempio non risulta coinvolta nell’indagine: “Non è indagata, ha il solo torto di avere il figlio sottoposto a questo procedimento”.

Da qui l’appello finale del legale: “È il momento, per tutti, di abbassare i toni”. Fonte tgcom24.com.

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