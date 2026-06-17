MANFREDONIA – Un duro atto d’accusa contro l’attuale classe dirigente cittadina arriva dal Partito Liberaldemocratico di Manfredonia, che in una nota pubblica denuncia quella che definisce una fase di profonda difficoltà amministrativa per la città.

Secondo il movimento politico, negli ultimi anni si sarebbe diffusa l’idea che l’esperienza amministrativa, la preparazione e la competenza fossero elementi secondari rispetto al semplice consenso elettorale. Una visione che, a giudizio dei Liberaldemocratici, avrebbe prodotto effetti negativi sulla capacità di governo della città.

«Si è fatto credere ai manfredoniani che chiunque potesse improvvisarsi amministratore, assessore, consigliere o persino parlamentare», si legge nella nota. «Il risultato di quella cultura politica è oggi sotto gli occhi di tutti».

Il partito descrive una Manfredonia «bloccata», incapace di affrontare con efficacia questioni strategiche come lo sviluppo economico, i servizi ai cittadini, la sicurezza urbana, il decoro cittadino e le opportunità per le nuove generazioni.

Nel mirino finiscono anche i criteri di selezione della classe dirigente. «Troppo spesso si è scambiato il consenso per competenza e la propaganda per capacità di governo», sostengono i Liberaldemocratici, secondo cui la politica locale sarebbe stata caratterizzata da improvvisazione, pressappochismo e mediocrità.

Particolarmente critica la valutazione sul rapporto tra amministratori e struttura burocratica dell’ente: «Quando gli assessori ne sanno meno dei dirigenti, è già di per sé una sconfitta per la città», afferma il partito.

Da qui l’appello a una svolta nella gestione della cosa pubblica. «Manfredonia ha bisogno di una classe dirigente seria, preparata e responsabile. Ha bisogno di persone capaci di amministrare e di assumersi il peso delle decisioni. Ha bisogno di politica vera».

La conclusione è un invito esplicito rivolto a chi governa la città: «Manfredonia non può essere ostaggio dell’inconcludenza e del becero clientelismo. Chi ha fallito dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. Manfredonia merita di più».