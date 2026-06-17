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Home // Manfredonia // Il Partito Liberaldemocratico attacca l’amministrazione: «Manfredonia merita di più, avete fallito. No clientelismo»

INCOMPETENZA ASSESSORI Il Partito Liberaldemocratico attacca l’amministrazione: «Manfredonia merita di più, avete fallito. No clientelismo»

«Quando gli assessori ne sanno meno dei dirigenti, è già di per sé una sconfitta per la città», afferma il partito.

Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: seduta il 19 giugno a Palazzo San Domenico

Consiglio comunale di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Un duro atto d’accusa contro l’attuale classe dirigente cittadina arriva dal Partito Liberaldemocratico di Manfredonia, che in una nota pubblica denuncia quella che definisce una fase di profonda difficoltà amministrativa per la città.

Secondo il movimento politico, negli ultimi anni si sarebbe diffusa l’idea che l’esperienza amministrativa, la preparazione e la competenza fossero elementi secondari rispetto al semplice consenso elettorale. Una visione che, a giudizio dei Liberaldemocratici, avrebbe prodotto effetti negativi sulla capacità di governo della città.

«Si è fatto credere ai manfredoniani che chiunque potesse improvvisarsi amministratore, assessore, consigliere o persino parlamentare», si legge nella nota. «Il risultato di quella cultura politica è oggi sotto gli occhi di tutti».

Il partito descrive una Manfredonia «bloccata», incapace di affrontare con efficacia questioni strategiche come lo sviluppo economico, i servizi ai cittadini, la sicurezza urbana, il decoro cittadino e le opportunità per le nuove generazioni.

Nel mirino finiscono anche i criteri di selezione della classe dirigente. «Troppo spesso si è scambiato il consenso per competenza e la propaganda per capacità di governo», sostengono i Liberaldemocratici, secondo cui la politica locale sarebbe stata caratterizzata da improvvisazione, pressappochismo e mediocrità.

Particolarmente critica la valutazione sul rapporto tra amministratori e struttura burocratica dell’ente: «Quando gli assessori ne sanno meno dei dirigenti, è già di per sé una sconfitta per la città», afferma il partito.

Da qui l’appello a una svolta nella gestione della cosa pubblica. «Manfredonia ha bisogno di una classe dirigente seria, preparata e responsabile. Ha bisogno di persone capaci di amministrare e di assumersi il peso delle decisioni. Ha bisogno di politica vera».

La conclusione è un invito esplicito rivolto a chi governa la città: «Manfredonia non può essere ostaggio dell’inconcludenza e del becero clientelismo. Chi ha fallito dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. Manfredonia merita di più».

3 commenti su "Il Partito Liberaldemocratico attacca l’amministrazione: «Manfredonia merita di più, avete fallito. No clientelismo»"

  2. D’Isita sarebbe quello che parla? Sarebbe quello che sta dalla mattina alla sera a camminare la piazza vicino la Chiesa Stella? Lui sarebbe il competente?

  3. Che l’amministrazione stia disamministrando, non è una novità. Ma vujie chica sùte? Appresendateve. Quand n sute? Nome, chegnome e a chica appartnùte.

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