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Home // Cronaca // Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: “Li denunceranno, questa cosa finirà male”

"FUCILI AD ACQUA" Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: “Li denunceranno, questa cosa finirà male”

Secondo alcune segnalazioni raccolte nelle ultime ore, sarebbero state annotate anche le targhe di alcuni veicoli coinvolti

Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: "Li denunceranno, questa cosa finirà male"

Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: "Li denunceranno, questa cosa finirà male" - COMBO SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Crescono le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano episodi di disturbo e comportamenti pericolosi da parte di alcuni giovani che, a bordo di automobili, percorrono il centro cittadino sparando getti d’acqua contro i passanti con fucili ad acqua.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, gli episodi si sarebbero verificati più volte lungo Corso Manfredi e in altre zone della città. Tra le persone coinvolte vi sarebbero anche coppie e cittadini che stavano semplicemente passeggiando o svolgendo le proprie attività quotidiane.

«Mi è successo due volte quando ero con mia moglie e altre due volte quando ero da solo», racconta un cittadino. «All’inizio può sembrare uno scherzo, ma quando questi comportamenti si ripetono e vengono messi in atto da auto in movimento, la situazione diventa preoccupante».

La preoccupazione principale riguarda la sicurezza. Un gesto apparentemente innocuo potrebbe infatti provocare reazioni improvvise, distrazioni alla guida o situazioni di rischio per pedoni, ciclisti e automobilisti. Diversi cittadini lamentano inoltre una carenza di controlli e chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

Secondo alcune segnalazioni raccolte nelle ultime ore, sarebbero state annotate anche le targhe di alcuni veicoli coinvolti e almeno un esposto sarebbe stato presentato alle forze dell’ordine.

I residenti chiedono che il fenomeno venga monitorato prima che possa trasformarsi in qualcosa di più serio. «Oggi è acqua, ma basta poco perché uno scherzo degeneri e provochi conseguenze ben più gravi», osservano alcuni cittadini.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

5 commenti su "Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: “Li denunceranno, questa cosa finirà male”"

  2. visto il livello di gogliardia del manfredoniano medio, siamo sicuri che sia solo acqua quello che spruzzano?

  3. Il lancio di acqua da auto in corsa non è un gioco innocuo: può accecare chi porta lenti a contatto, far scivolare i passanti e solleva dubbi sulla natura stessa del liquido.
    Ma il problema vero è un altro: le autorità non riescono più a garantire nemmeno le condizioni minime di sicurezza.
    Oggi in centro regna la totale anarchia.
    Tra gavettoni, bici elettriche che sfrecciano tra la folla e pallonate in faccia ai passanti, l’assenza di agenti e di prevenzione ha fatto passare il messaggio che tutto sia permesso.
    Il bilancio per chi ha la responsabilità di amministrare e controllare il territorio è fallimentare: una città lasciata a se stessa, dove l’inciviltà è diventata la norma.

  5. Questi quattro (perché quattro sono e meno male) che si lamentano della sicurezza e dei controlli perché qualche ragazzo spruzza l’acqua, si dovrebbero far ricoverare e curare seriamente…. Io mi domando: dove ca…zo eravate quando a Manfredonia si sparavano e si ammazzavano in mezzo alla strada??? Azz nessuno che si lamentava…. Mo p quatt gocc d’acqu, parlano di insicurezza, anarchia, etc etc… Certa gente meriterebbe di andare a piedi da soli la sera al quartiere ferrovia a Foggia….

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