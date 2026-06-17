Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: "Li denunceranno, questa cosa finirà male"

MANFREDONIA – Crescono le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano episodi di disturbo e comportamenti pericolosi da parte di alcuni giovani che, a bordo di automobili, percorrono il centro cittadino sparando getti d’acqua contro i passanti con fucili ad acqua.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, gli episodi si sarebbero verificati più volte lungo Corso Manfredi e in altre zone della città. Tra le persone coinvolte vi sarebbero anche coppie e cittadini che stavano semplicemente passeggiando o svolgendo le proprie attività quotidiane.

«Mi è successo due volte quando ero con mia moglie e altre due volte quando ero da solo», racconta un cittadino. «All’inizio può sembrare uno scherzo, ma quando questi comportamenti si ripetono e vengono messi in atto da auto in movimento, la situazione diventa preoccupante».

La preoccupazione principale riguarda la sicurezza. Un gesto apparentemente innocuo potrebbe infatti provocare reazioni improvvise, distrazioni alla guida o situazioni di rischio per pedoni, ciclisti e automobilisti. Diversi cittadini lamentano inoltre una carenza di controlli e chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

Secondo alcune segnalazioni raccolte nelle ultime ore, sarebbero state annotate anche le targhe di alcuni veicoli coinvolti e almeno un esposto sarebbe stato presentato alle forze dell’ordine.

I residenti chiedono che il fenomeno venga monitorato prima che possa trasformarsi in qualcosa di più serio. «Oggi è acqua, ma basta poco perché uno scherzo degeneri e provochi conseguenze ben più gravi», osservano alcuni cittadini.