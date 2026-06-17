MANFREDONIA – Crescono le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano episodi di disturbo e comportamenti pericolosi da parte di alcuni giovani che, a bordo di automobili, percorrono il centro cittadino sparando getti d’acqua contro i passanti con fucili ad acqua.
Secondo quanto riferito da alcuni residenti, gli episodi si sarebbero verificati più volte lungo Corso Manfredi e in altre zone della città. Tra le persone coinvolte vi sarebbero anche coppie e cittadini che stavano semplicemente passeggiando o svolgendo le proprie attività quotidiane.
«Mi è successo due volte quando ero con mia moglie e altre due volte quando ero da solo», racconta un cittadino. «All’inizio può sembrare uno scherzo, ma quando questi comportamenti si ripetono e vengono messi in atto da auto in movimento, la situazione diventa preoccupante».
La preoccupazione principale riguarda la sicurezza. Un gesto apparentemente innocuo potrebbe infatti provocare reazioni improvvise, distrazioni alla guida o situazioni di rischio per pedoni, ciclisti e automobilisti. Diversi cittadini lamentano inoltre una carenza di controlli e chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.
Secondo alcune segnalazioni raccolte nelle ultime ore, sarebbero state annotate anche le targhe di alcuni veicoli coinvolti e almeno un esposto sarebbe stato presentato alle forze dell’ordine.
I residenti chiedono che il fenomeno venga monitorato prima che possa trasformarsi in qualcosa di più serio. «Oggi è acqua, ma basta poco perché uno scherzo degeneri e provochi conseguenze ben più gravi», osservano alcuni cittadini.
5 commenti su "Manfredonia, allarme “fucili ad acqua” contro i passanti. Cittadino a SQ: “Li denunceranno, questa cosa finirà male”"
Manfredonia e la sicurezza di essere insicuri
visto il livello di gogliardia del manfredoniano medio, siamo sicuri che sia solo acqua quello che spruzzano?
Il lancio di acqua da auto in corsa non è un gioco innocuo: può accecare chi porta lenti a contatto, far scivolare i passanti e solleva dubbi sulla natura stessa del liquido.
Ma il problema vero è un altro: le autorità non riescono più a garantire nemmeno le condizioni minime di sicurezza.
Oggi in centro regna la totale anarchia.
Tra gavettoni, bici elettriche che sfrecciano tra la folla e pallonate in faccia ai passanti, l’assenza di agenti e di prevenzione ha fatto passare il messaggio che tutto sia permesso.
Il bilancio per chi ha la responsabilità di amministrare e controllare il territorio è fallimentare: una città lasciata a se stessa, dove l’inciviltà è diventata la norma.
C’è il piscio dentro.
Questi quattro (perché quattro sono e meno male) che si lamentano della sicurezza e dei controlli perché qualche ragazzo spruzza l’acqua, si dovrebbero far ricoverare e curare seriamente…. Io mi domando: dove ca…zo eravate quando a Manfredonia si sparavano e si ammazzavano in mezzo alla strada??? Azz nessuno che si lamentava…. Mo p quatt gocc d’acqu, parlano di insicurezza, anarchia, etc etc… Certa gente meriterebbe di andare a piedi da soli la sera al quartiere ferrovia a Foggia….