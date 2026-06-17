MANFREDONIA – Proseguono le attività di ripristino e rifunzionalizzazione del Porto Alti Fondali di Manfredonia, uno dei cantieri infrastrutturali più rilevanti per il futuro logistico e industriale del territorio. In questa fase, le operazioni in corso sono caratterizzate da un elevato livello di complessità tecnica e organizzativa.

Tra gli interventi attualmente in esecuzione figurano il ripristino strutturale del muro paraonde, lo svaro del tegolo esistente e il successivo posizionamento del nuovo impalcato prefabbricato. Lavorazioni che richiedono precisione, coordinamento tra le maestranze e una pianificazione accurata di ogni fase operativa.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali, infrastruttura strategica per lo sviluppo della logistica portuale e della filiera delle energie rinnovabili nel Mezzogiorno. Il piano prevede il consolidamento delle strutture esistenti e la sostituzione degli elementi maggiormente deteriorati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, efficienza operativa e continuità delle attività portuali durante l’esecuzione dei lavori.

Secondo quanto emerso nei recenti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere, le opere interessano banchine, pontili e infrastrutture di collegamento, in un contesto operativo complesso condizionato anche dalle esigenze del traffico portuale e dalle condizioni meteomarine.

Una volta completati, gli interventi contribuiranno a trasformare il Porto Alti Fondali in un hub logistico moderno e competitivo, rafforzando il ruolo di Manfredonia nel sistema portuale dell’Adriatico meridionale.

Foto/Video: Macob Srl – attività di ripristino e rifunzionalizzazione del Porto Alti Fondali di Manfredonia.