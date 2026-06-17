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Home // Economia // Manfredonia, avanzano i lavori al Porto Alti Fondali: fase cruciale per il recupero dell’infrastruttura (FOTO VIDEO)

ALTI FONDALI Manfredonia, avanzano i lavori al Porto Alti Fondali: fase cruciale per il recupero dell’infrastruttura (FOTO VIDEO)

Tra gli interventi attualmente in esecuzione figurano il ripristino strutturale del muro paraonde

Manfredonia, avanzano i lavori al Porto Alti Fondali fase cruciale per il recupero dell'infrastruttura (FOTO VIDEO)

Manfredonia, avanzano i lavori al Porto Alti Fondali fase cruciale per il recupero dell'infrastruttura (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – Proseguono le attività di ripristino e rifunzionalizzazione del Porto Alti Fondali di Manfredonia, uno dei cantieri infrastrutturali più rilevanti per il futuro logistico e industriale del territorio. In questa fase, le operazioni in corso sono caratterizzate da un elevato livello di complessità tecnica e organizzativa.

Tra gli interventi attualmente in esecuzione figurano il ripristino strutturale del muro paraonde, lo svaro del tegolo esistente e il successivo posizionamento del nuovo impalcato prefabbricato. Lavorazioni che richiedono precisione, coordinamento tra le maestranze e una pianificazione accurata di ogni fase operativa.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali, infrastruttura strategica per lo sviluppo della logistica portuale e della filiera delle energie rinnovabili nel Mezzogiorno. Il piano prevede il consolidamento delle strutture esistenti e la sostituzione degli elementi maggiormente deteriorati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, efficienza operativa e continuità delle attività portuali durante l’esecuzione dei lavori.

Secondo quanto emerso nei recenti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere, le opere interessano banchine, pontili e infrastrutture di collegamento, in un contesto operativo complesso condizionato anche dalle esigenze del traffico portuale e dalle condizioni meteomarine.

Una volta completati, gli interventi contribuiranno a trasformare il Porto Alti Fondali in un hub logistico moderno e competitivo, rafforzando il ruolo di Manfredonia nel sistema portuale dell’Adriatico meridionale.

Foto/Video: Macob Srl – attività di ripristino e rifunzionalizzazione del Porto Alti Fondali di Manfredonia.

2 commenti su "Manfredonia, avanzano i lavori al Porto Alti Fondali: fase cruciale per il recupero dell’infrastruttura (FOTO VIDEO)"

  1. Cercate di finire il più presto possibile, ci sono centinaia di miliardi di tonnellate di Gpl ferme in attesa della costruzione del più gigantesco, colossale deposito di Gpl mai costruito sul pianeta terra e collocato in zona sismica e vicino la città e la base strategica aerea di Amendola.

  2. Porto alti fondali: una vergogna tutta manfredoniana! Bari deve il decollo del turismo grazie al porto che non è di “alti fondali”. Chi vieterebbe alla navi da crociera di approdare a Manfredonia? Quaquaraquà. Non c’è termine migliore !

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