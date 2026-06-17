In questi giorni si discute della mancata affissione degli orari presso diverse fermate del servizio urbano di Manfredonia. Colgo l’occasione per evidenziare un disagio che molti utenti vivono quotidianamente, spesso costretti a chiedere informazioni direttamente agli autisti, con risultati non sempre soddisfacenti.

Uno dei principali problemi è l’assenza di un ufficio informazioni dedicato e di un vero terminal bus. Attualmente arrivi e partenze avvengono nell’area del Bar Impero, una situazione che in alcuni momenti può risultare caotica e poco funzionale per gli utenti.

Il servizio urbano presenta diverse criticità. In molte fermate mancano ancora le paline con gli orari delle corse, mentre nel servizio extraurbano, grazie alle aziende Sita, Metauro e Ferrovie del Gargano, gli orari risultano generalmente esposti e consultabili. Sarebbe pertanto opportuno che l’azienda o l’ente competente provvedesse a installare le paline mancanti e ad aggiornare in modo chiaro gli orari lungo tutto il percorso urbano.

Un altro aspetto segnalato da numerosi cittadini riguarda la qualità dell’assistenza fornita agli utenti. Non tutti gli autisti dispongono delle stesse informazioni o della stessa esperienza, ma è importante che il rapporto con il pubblico sia sempre improntato alla cortesia e alla disponibilità, soprattutto quando vengono richiesti chiarimenti sul servizio.

Vi sono inoltre lamentele relative al rispetto degli orari. Alcune corse, in particolare quelle del mattino, registrerebbero frequenti ritardi, mentre in altri casi si segnalano partenze anticipate. Una maggiore puntualità contribuirebbe a migliorare l’affidabilità del servizio e la fiducia degli utenti.

Sarebbe utile anche una revisione degli orari e delle frequenze delle corse, tenendo conto delle reali esigenze della popolazione. In alcune fasce orarie si registrano lunghi intervalli senza autobus, mentre in altre si assiste al passaggio ravvicinato di più mezzi.

Infine, è fondamentale investire nella formazione continua del personale, sia sotto il profilo professionale sia sotto quello relazionale. Gli utenti hanno diritto a essere trattati con rispetto e a ricevere informazioni chiare e corrette. Allo stesso tempo, chi opera nel settore del trasporto pubblico svolge un lavoro impegnativo che merita condizioni organizzative adeguate.

A cura di Michele Solatia.