Manfredonia, la barca “Invicta” da simbolo del traffico di esseri umani a progetto di inclusione

A Manfredonia la barca a vela “Invicta”, un tempo utilizzata per il traffico di esseri umani, è oggi diventata un simbolo di rinascita sociale, intercultura e inclusione, grazie a un progetto promosso da enti del Terzo settore. Fino al 18 giugno l’imbarcazione ospita visite guidate e uscite in mare nell’ambito delle attività legate alla “Giornata Mondiale del Rifugiato”.

La barca, una Bavaria 51 Cruiser lunga 15 metri, dopo il sequestro è stata confiscata e assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’Asd Gagliarda, che ne ha avviato il recupero e la riconversione a uso sociale. L’associazione, presieduta da Michelangelo Rubino, ha sviluppato progetti educativi e percorsi di avvicinamento al mare coinvolgendo associazioni, persone con disabilità e soggetti fragili.

«Questa barca trafficava essere umani, era utilizzata per scopi tremendi, ma dopo il sequestro è stata confiscata ed assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’Asd Gagliarda che ha avviato progetti sociali e percorsi di educazione al mare coinvolgendo nelle escursioni associazioni, persone con disabilità, persone con fragilità, trasformando un simbolo utilizzato dalla criminalità in gesto di speranza e inclusione. Del resto, la vocazione della nostra associazione è di svolgere attività nell’ambito sociale». Gianmarco Troccolo, responsabile delle attività a bordo e impegnato da mesi nel recupero dell’imbarcazione, racconta il percorso di trasformazione della nave.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi dedicati alla “Giornata Mondiale del Rifugiato”, organizzata da enti pubblici e privati insieme a numerose realtà del Terzo settore impegnate nei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il primo gruppo a salire a bordo è stato composto da beneficiari del progetto SAI di Manfredonia, promosso dal Comune e gestito dalla cooperativa Medtraining, che hanno potuto navigare lungo la costa del Gargano.

Le uscite gratuite proseguiranno fino al 18 giugno con gruppi fino a 11 persone, previa prenotazione all’indirizzo foggia@arci.it. Tra gli appuntamenti in programma anche la commemorazione prevista il 17 giugno al molo di Ponente, con la deposizione di una corona in memoria di padre Arcangelo Maira e dei migranti morti in mare.

Secondo gli organizzatori, il progetto non si limita alla navigazione ma punta anche alla formazione e all’inserimento lavorativo. «La barca è utilizzata per progetti legati alla nautica e quindi anche di carattere sociale – spiega Troccolo –. Abbiamo avviato un laboratorio tecnico destinato a ragazzi che costruiscono manufatti in resine e fibre di carbonio, che verranno utilizzati sulla barca. Da un lato, possono acquisire competenze per un mestiere molto richiesto dal mercato, dall’altro potrebbero appassionarsi al lato tecnico della barca, diventando skipper, prendendo la patente nautica e così via. Vogliamo generare una passione e tirare fuori i loro talenti da ragazzi».

La “Giornata Mondiale del Rifugiato” sarà celebrata a Manfredonia il 18 giugno al porto turistico Marina del Gargano con un evento conclusivo dalle 18.30 alle 24.00, durante il quale saranno raccolte testimonianze e storie di accoglienza dai diversi progetti SAI del territorio.

L’iniziativa coinvolge una rete ampia di associazioni, cooperative e realtà sociali attive in provincia di Foggia, unite nel promuovere percorsi di accoglienza, integrazione e inclusione sociale.