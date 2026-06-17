Manfredonia, marzo - aprile: oltre 34 mila euro per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti svoltesi nei mesi di marzo e aprile 2026. Lo stabilisce una determinazione dirigenziale firmata dal vice segretario generale Matteo Ognissanti il 15 giugno scorso.

L’importo complessivo autorizzato ammonta a 34.006,87 euro, di cui 31.342,74 euro destinati ai gettoni di presenza e 2.664,13 euro per il versamento dell’Irap. Le somme trovano copertura nel bilancio comunale 2026.

La liquidazione è stata effettuata sulla base dei verbali del Consiglio comunale e degli attestati di presenza delle Commissioni consiliari relativi ai due mesi interessati. Il provvedimento richiama la normativa nazionale che subordina l’erogazione dei compensi all’effettiva partecipazione ai lavori istituzionali e ricorda che il regolamento comunale prevede il riconoscimento del gettone solo per i consiglieri che prendano parte ad almeno la metà della durata della seduta.

L’atto evidenzia inoltre che gli importi corrisposti rispettano i limiti fissati dal Piano di riequilibrio finanziario dell’ente e restano al di sotto del tetto massimo annuale stabilito per ciascun consigliere comunale. A Manfredonia il gettone di presenza per ogni seduta è fissato in 55,77 euro, in base a una deliberazione del Consiglio comunale ancora vigente.

Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

A cura di Michele Solatia.