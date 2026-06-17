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MANFREDONIA CROCE Manfredonia. Topi in Via della Croce, residenti esasperati: «Dopo le blatte, ora anche i roditori»

I cittadini devono fare i conti con un nuovo e preoccupante problema: la presenza sempre più frequente di topi nelle strade del quartiere

Manfredonia. Topi in Via della Croce, residenti esasperati: «Dopo le blatte, ora anche i roditori»

Manfredonia. Topi in Via della Croce, residenti esasperati: «Dopo le blatte, ora anche i roditori»

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Dopo l’emergenza blatte che per mesi ha creato disagi ai residenti della zona Croce, ora i cittadini devono fare i conti con un nuovo e preoccupante problema: la presenza sempre più frequente di topi nelle strade del quartiere.

La situazione, segnalata da diversi residenti e commercianti di Via della Croce e delle aree limitrofe, viene descritta come un serio problema igienico-sanitario che sta incidendo sulla qualità della vita di chi vive e lavora nella zona.

«Ci chiediamo se siano stati effettuati interventi realmente efficaci o se ci si sia limitati a soluzioni temporanee, senza affrontare le cause del problema», denunciano alcuni cittadini.

Secondo le testimonianze raccolte, il disagio sarebbe ormai evidente: molte famiglie e attività commerciali sarebbero costrette a tenere porte e finestre chiuse per evitare l’ingresso di insetti e roditori, vivendo una situazione definita da molti come ormai insostenibile.

I residenti chiedono all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti un intervento urgente, con sopralluoghi mirati e un piano straordinario di derattizzazione e igienizzazione che interessi l’intera area interessata.

«C’è qualcuno che sta monitorando questa problematica? I cittadini meritano risposte chiare e interventi concreti, non soltanto attenzione durante i periodi elettorali», è l’appello che arriva dal quartiere.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia. Topi in Via della Croce, residenti esasperati: «Dopo le blatte, ora anche i roditori»"

  1. Nel rione croce ci sono centinaia di bestie incivili che non pratica alcun tipo di raccolta indifferenziata, non usano i bidoni e buttano tutto per strada, si orina per la strada, feci di cani e bustine lasciate ovunque…non ne parliamo poi di vandaletti che devastano tutto poi vedi le madri che sembrano prostitute e strani genitori e capisci che non puoi neanche fargli un rimprovero che passi i guai.

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